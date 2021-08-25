Halo Infinite выйдет 8 декабря

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Дату релиза Halo Infinite — следующей части культовой франшизы — обнаружили раньше времени в Microsoft Store, а официальное подтверждение ожидается на сегодняшнем открытии Gamescom 2021. Позже ее независимо подтвердил редактор The Verge Том Уоррен со ссылкой на осведомленный источник.

Изначально Microsoft планировала выпустить Halo Infinite вместе с Xbox Series X|S в ноябре 2020 года, но отложила релиз до осени 2021 года; отчасти из-за проблем с разработкой игр во время пандемии. Halo Infinite явно далась непросто, и почти год назад Microsoft даже поручила ветерану Bungie Джозефу Стейтену возглавить разработку игры. В то же время технический предварительный просмотр Halo Infinite мультиплеера выглядел и ощущался весьма достойно.

Накануне 343 Industries подтвердила, что на момент запуска в Halo Infinite не будет ни кампании в кооперативном режиме, ни «Кузницы» (редактора карт и режимов). Кооперативное прохождение кампании планируют добавить во втором сезоне игры (через три месяца после релиза), «Кузницу» — в третьем (через шесть месяцев).

Halo Infinite будет доступна на Xbox One, Series X|S и Windows.