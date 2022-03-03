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«Американская метла». Илон Маск опять высмеял Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса»

«Американская метла». Илон Маск опять высмеял Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса»

«Американская метла». Илон Маск опять высмеял Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса»

Илон Маск ответил на недавний выпад главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — основатель и гендиректор SpaceX в очередной раз удачно подколол российского чиновника коротким и лаконичным твитом из двух слов — «американская метла».

Не секрет, что российская космонавтика, которая в последние десятилетия паразитирует на советском наследии, доживает свои последние дни. Недавние санкции США против России из-за войны против Украины приблизили этот момент. В ответ Россия ударила по Воронежу с помпой и сообщила, что прекращает поставки США ракетных двигателей. Речь идет о двигателях РД-180, которые использует ракета Atlas-5, и РД-181, используемой в первой ступени ракеты Antares. В то же время Дмитрий Рогозин заявил, цитируем, «Пусть летают в космос на своих метлах». И вот сейчас Илон Маск отреагировал. Лидер SpaceX очень тонко подколол Рогозина, показав как на самом деле выглядит «американская метла» — это передвая и самая надежная ракета-носитель Falcon 9.

Илон Маск оставил очевидную отсылку, комментируя сегодняшний запуск ракеты-носителя Falcon 9, успешно выведшей на орбиту новую партию из 47 спутников Starlink.

Стоит отметить, что в последние несколько дней Илон Маск несколько раз указывал Рогозину актуальный курс. 26 февраля лидер SpaceX четко ответил на истерический монолог Рогозина с «угрозами» с падением МКС на США или Индию, заверив, что его компания обеспечит соответствующую поддержку станции.

«Американская метла». Илон Маск опять высмеял Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса»

Также Илон Маск вступился за Украину и отразил еще одну атаку Рогозина — главе «Роскосмоса» не понравилось, что SpaceX оперативно снабдил нашу страну спутниковым интернетом Starlink.

«Американская метла». Илон Маск опять высмеял Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса»

Илон Маск ответил Рогозину, что в Украине наблюдаются странные перебои в работе интернета и сделал саркастическую ремарку по поводу плохой погоды — это очевидная отсылка к недавнему инциденту в Румынии. 2 марта разбился спасательный вертолет, отправившийся на поиски пропавшего с радаров истребителя МиГ-21 на побережье Черного моря. В результате авиакатастрофы погибли семь румынских военных, а официальной причиной назвали «плохую погоду».

Ну и как тут не вспомнить о «батуте»?


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