«Американская метла». Илон Маск опять высмеял Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса»

Илон Маск ответил на недавний выпад главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — основатель и гендиректор SpaceX в очередной раз удачно подколол российского чиновника коротким и лаконичным твитом из двух слов — «американская метла».

Не секрет, что российская космонавтика, которая в последние десятилетия паразитирует на советском наследии, доживает свои последние дни. Недавние санкции США против России из-за войны против Украины приблизили этот момент. В ответ Россия ударила по Воронежу с помпой и сообщила, что прекращает поставки США ракетных двигателей. Речь идет о двигателях РД-180, которые использует ракета Atlas-5, и РД-181, используемой в первой ступени ракеты Antares. В то же время Дмитрий Рогозин заявил, цитируем, «Пусть летают в космос на своих метлах». И вот сейчас Илон Маск отреагировал. Лидер SpaceX очень тонко подколол Рогозина, показав как на самом деле выглядит «американская метла» — это передвая и самая надежная ракета-носитель Falcon 9.

Илон Маск оставил очевидную отсылку, комментируя сегодняшний запуск ракеты-носителя Falcon 9, успешно выведшей на орбиту новую партию из 47 спутников Starlink.

Watch Falcon 9 launch 47 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/PdZ7PEGIPd — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2022

Стоит отметить, что в последние несколько дней Илон Маск несколько раз указывал Рогозину актуальный курс. 26 февраля лидер SpaceX четко ответил на истерический монолог Рогозина с «угрозами» с падением МКС на США или Индию, заверив, что его компания обеспечит соответствующую поддержку станции.

Также Илон Маск вступился за Украину и отразил еще одну атаку Рогозина — главе «Роскосмоса» не понравилось, что SpaceX оперативно снабдил нашу страну спутниковым интернетом Starlink.

Илон Маск ответил Рогозину, что в Украине наблюдаются странные перебои в работе интернета и сделал саркастическую ремарку по поводу плохой погоды — это очевидная отсылка к недавнему инциденту в Румынии. 2 марта разбился спасательный вертолет, отправившийся на поиски пропавшего с радаров истребителя МиГ-21 на побережье Черного моря. В результате авиакатастрофы погибли семь румынских военных, а официальной причиной назвали «плохую погоду».

Ну и как тут не вспомнить о «батуте»?