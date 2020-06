«Спасибо, сэр, ха-ха». Маск по-русски ответил Рогозину после того, как тот отреагировал на шутку «батут работает»

Шутки про батут и дипфейк с Илоном Маском, который поет песню «Трава у дома» (в 2009 году «Роскосмос» сделал ее гимном российской космонавтики) в образе участника группы «Земляне», — однозначные лидеры разразившегося безудержного веселья и искрометного юмора после запуска Crew Dragon. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин все-таки отреагировал на запуск первой пилотируемой миссии SpaceX и на контршутку Илона Маска «батут работает». Глава SpaceX не преминул возможностью еще раз потроллить Рогозина.

Вечером 31 мая первый пилотируемый корабль Crew Dragon Endeavour компании Илона Маска SpaceX с экипажем успешно пристыковался к Международной космической станции после 19-часового перелета. Вскоре после этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал твит с поздравлениями директору NASA Джиму Брайденстайну и главе SpaceX Илону Маску, отдельно отметив, что понравилась шутка «батут работает» — на совместной пресс-конференции NASA и SpaceX после успешного запуска Crew Dragon Илон Маск, комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества между США и Россией, вскользь со смехом отметил, что «батут работает». Это отсылка к сканадльному твиту Рогозина 2014 года, предложившего США «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

…to the #ISS.

Please convey my sincere greetings to @elonmusk (I loved his joke) and @SpaceX team. Looking forward to further cooperation!@Rogozin @JimBridenstine @roscosmos @NASA

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 31, 2020