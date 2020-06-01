«Спасибо, сэр, ха-ха». Маск по-русски ответил Рогозину после того, как тот отреагировал на шутку «батут работает»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Шутки про батут и дипфейк с Илоном Маском, который поет песню «Трава у дома» (в 2009 году «Роскосмос» сделал ее гимном российской космонавтики) в образе участника группы «Земляне», — однозначные лидеры разразившегося безудержного веселья и искрометного юмора после запуска Crew Dragon. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин все-таки отреагировал на запуск первой пилотируемой миссии SpaceX и на контршутку Илона Маска «батут работает». Глава SpaceX не преминул возможностью еще раз потроллить Рогозина.

Вечером 31 мая первый пилотируемый корабль Crew Dragon Endeavour компании Илона Маска SpaceX с экипажем успешно пристыковался к Международной космической станции после 19-часового перелета. Вскоре после этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал твит с поздравлениями директору NASA Джиму Брайденстайну и главе SpaceX Илону Маску, отдельно отметив, что понравилась шутка «батут работает» — на совместной пресс-конференции NASA и SpaceX после успешного запуска Crew Dragon Илон Маск, комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества между США и Россией, вскользь со смехом отметил, что «батут работает». Это отсылка к сканадльному твиту Рогозина 2014 года, предложившего США «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Но отвечая на другой твит, Рогозин уточнил, что в 2014 году он вовсе не шутил насчет батута.

В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 31, 2020

Реакция Маска на поздравления Рогозина на английском языке не заставила себя долго ждать, причем свой оригинальный ответ (ниже) Илон написал по-русски.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

— Elon — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

Остается добавить, что это уже не первый раз Илон Маск отвечает в соцсетях по-русски. В прошлом году, отвечая на видео о движущихся задом наперед «Жигулях» (владелец просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль) с прикрепленным мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», он написал «хаха офигенно».

И еще одна заметка в тему:

Источник: Twitter