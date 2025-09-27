Новости ИИ 27.09.2025 comment views icon

Американская экономика на игле пузыря ИИ — отчет Deutsche Bank



Вадим Карпусь

Автор новостей

Американська економіка на голці бульбашки ШІ — звіт Deutsche Bank

Предупреждения о завышенных ожиданиях от пока что гипотетической «экономики ИИ» продолжают расти. Некоторые аналитики считают, что пузырь может лопнуть раньше, чем прогнозируют, ведь текущий рост инвестиций, которые уже измеряются десятками и сотнями миллиардов долларов, не может продолжаться бесконечно в ограниченном мире.

Согласно аналитической записке, которую недавно получили клиенты Deutsche Bank, нынешний бум в сфере ИИ помогает экономике США избегать рецессии, однако он не может продолжаться бесконечно. Джордж Саравелос, глобальный руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank, заявил, что США были бы близки к рецессии в этом году, если бы не огромные расходы крупных технологических компаний на строительство новых дата-центров для ИИ.

«Машины ИИ буквально спасают экономику США прямо сейчас», — сказал Саравелос, но подчеркнул, что такой рост возможен только при условии постоянного и масштабного наращивания расходов.

Nvidia, основной поставщик мощных ускорителей ИИ для дата-центров, в значительной степени поддерживает тот рост, который демонстрирует американская экономика в последние месяцы.

«Плохая новость заключается в том, что для того, чтобы технологический цикл продолжил вносить вклад в рост ВВП, капитальные инвестиции должны оставаться параболическими. Это крайне маловероятно», — добавил он.

Deutsche Bank подчеркивает, что значительная часть этого роста идет от строительства новых объектов силами людей, тогда как сама индустрия ИИ еще не дала заметного вклада в ВВП. Отметим, компании не испытывают существенного финансового эффекта от внедрения ИИ.

Примерно половина рыночных прибылей, зафиксированных индексом S&P 500, была обеспечена акциями технологических компаний, предупреждают в банке. Отдельный отчет Торстена Слека из Apollo Management соглашается с этим и отмечает, что инвесторы в акции сейчас «чрезмерно подвержены рискам, связанным с ИИ».

По оценкам аналитиков Bain & Co., даже при нынешних масштабных затратах ИИ вряд ли сгенерирует достаточно доходов для финансирования дальнейшего роста. К 2030 году ожидаемый спрос на услуги ИИ потребует $2 трлн ежегодных доходов, тогда как в глобальном масштабе не будет хватать около $800 млрд для покрытия этого спроса.

Nvidia недавно инвестировала $100 млрд в OpenAI для создания дополнительных 10 ГВт вычислительных мощностей для ИИ, тогда как сама OpenAI заявила о планах построить полноценную сеть новых дата-центров для ИИ. Между тем гендиректор OpenAI Сэм Альтман признал, что инвесторы в ИИ ведут себя иррационально и часть из них неизбежно потеряет значительные суммы денег.

Сможет ли капитал в сфере ИИ и дальше расти такими безумно высокими темпами с нереалистичными ожиданиями по доходам? Генеральный директор Baidu Робин Ли недавно предсказал, что 99% так называемых компаний ИИ не переживут пузырь. Между тем даже серьезные бизнесы сейчас тратят деньги и потенциальные возможности роста производительности, пытаясь превратить любой процесс в работу под управлением ИИ.

Источник: techspot

