NVIDIA инвестирует $100 млрд в OpenAI: новые ЦОД потребуют 10 ГВт

NVIDIA объявила, что намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI. Эта инвестиция будет происходить в рамках масштабного соглашения по созданию новых дата-центров для тренировки и запуска моделей искусственного интеллекта.

Компании подписали письмо о намерениях, по которому будут развернуты системы NVIDIA для следующего поколения инфраструктуры OpenAI мощностью не менее 10 ГВт. Этого могло бы быть достаточно для обеспечения электроэнергией миллионов домохозяйств и равно производительности примерно десяти атомных реакторов.

Это сотрудничество дает OpenAI больше независимости от Microsoft, которая остается крупнейшим инвестором и поставщиком облачных ресурсов. В январе Microsoft изменила условия партнерства с OpenAI, позволив компании строить дополнительную инфраструктуру вместе с другими партнерами. С тех пор OpenAI работает над несколькими крупными проектами дата-центров, включая Stargate стоимостью $500 млрд. NVIDIA подчеркивает, что новое соглашение дополняет действующие партнерства OpenAI с Microsoft, Oracle и SoftBank.

Сооснователь и CEO OpenAI Сэм Альтман по этому поводу заявил:

«В основе всего лежит вычислительная мощность. Инфраструктура станет фундаментом экономики будущего, и мы используем ее для новых прорывов в ИИ и масштабного внедрения».

Согласно плану, первая очередь инфраструктуры заработает во второй половине 2026 года на платформе NVIDIA Vera Rubin (и, вероятно, Rubin Ultra). Она предлагает мощные ускорители с 76 ТБ памяти HBM4, которые должны быть способны выполнять логический вывод FP4 со скоростью 3,6 экзафлопс и обучение FP8 со скоростью 1,2 экзафлопс. Графические процессоры Rubin и центральные процессоры Vera были представлены в конце августа и сейчас производятся на заводах TSMC. Между тем ожидается, что Rubin Ultra обеспечит производительность 15 экзафлопс в операциях FP4 для логического вывода и 5 экзафлопс в FP4 для обучения. Эти цифры вытекают из использования 14 GPU GB300 и 365 ТБ памяти HBM4e.

Масштаб проекта беспрецедентен. По словам Хуанга, 10 ГВт использованной мощности означает работу 4-5 млн графических процессоров — столько NVIDIA отгружает за год, и это вдвое больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: большинство современных дата-центров потребляют 50-100 МВт энергии, редко достигая 1 ГВт. Запланированные мощности OpenAI значительно превысят даже самые большие действующие объекты, приравниваясь по энергопотреблению к нескольким крупным городам.

Финансовая сторона проекта впечатляет не меньше. Хуанг ранее заявлял, что построение 1 ГВт дата-центра обходится в $50-60 млрд, из которых около $35 млрд приходится на чипы и системы NVIDIA. Таким образом, создание инфраструктуры на 10 ГВт может превысить $500 млрд совокупных затрат. При этом непонятно, в какой форме NVIDIA будет предоставлять инвестиции OpenAI — в виде чипов, облачных кредитов или денежных средств.

Рост OpenAI, которая уже имеет более 700 млн еженедельных активных пользователей, стимулирует потребность в такой масштабной инфраструктуре. Объявление о партнерстве способствовало росту акций NVIDIA почти на 4% в понедельник, что добавило около $170 млрд к рыночной капитализации компании. Стоит упомянуть, что NVIDIA недавно вложила $5 млрд в Intel, получив 4% акций конкурента и планируя совместную разработку серверных и ПК-решений.

В то же время проект поднимает серьезные вопросы энергопотребления и влияния на окружающую среду. По оценкам Международного энергетического агентства, дата-центры уже потребляют около 1,5% мировой электроэнергии. Если к 2030 году спрос достигнет 945 ТВт-ч, инфраструктура на уровне 10 ГВт еще больше обострит проблему. Технологические гиганты начинают обращаться к атомной энергетике: Microsoft в 2024 году заключила соглашение о возобновлении работы реактора Three Mile Island мощностью 835 МВт, а Amazon Web Services приобрела дата-центр возле АЭС Susquehanna для потребления до 960 МВт.

Партнерство NVIDIA и OpenAI может стать крупнейшим инфраструктурным проектом в истории искусственного интеллекта. Для пользователей это означает еще более быстрое развитие генеративных моделей, новые сервисы и большую производительность инструментов ИИ. Но одновременно такие масштабы требуют колоссальных инвестиций и поднимают вопросы энергетической стабильности и экологической устойчивости, которые в ближайшие годы станут ключевыми вызовами для всей индустрии.

