Компании "тонут" в рабочем ИИ-мусоре, который приходится "разгребать" людям, — исследование Стэнфорда

Искусственный интеллект должен был привести к революционному повышению производительности труда, но пока этого не произошло. Исследование MIT показало, что 95% компаний, которые рискнули интегрировать эту технологию, не увидели никакого значительного роста доходов. Другое исследование, которое изучало использование ИИ в качестве помощников для программирования, показало, что программисты даже работали медленнее, когда полагались на эти инструменты.

Между тем, многочисленные отчеты рассказывают знакомую историю: компании увольняют сотрудников, чтобы заменить их ИИ, но впоследствии вынуждены снова нанимать людей, осознав, что технология не оправдала ожиданий.

Почему же ИИ не дает ожидаемого эффекта на рабочем месте? Ведь в теории инструмент, который может мгновенно писать тексты, генерировать код, вести разговор на любую тему и делать заметки, должен был бы стать мощным толчком для экономики. Этот вопрос исследовала новая работа ученых из Стэнфорда и компании BetterUp Labs. В еще продолжающемся опросе они изучили ответы 1150 работников в США из разных отраслей, чтобы понять, как ИИ-контент применяется на работе и как он влияет на взаимодействие между сотрудниками.

Вывод таков: ИИ часто используется для создания поверхностных задач, которые в итоге все равно приходится исправлять человеку, что подрывает обещания по росту производительности.

«Работники используют ИИ-инструменты, чтобы создавать низкокачественную, с виду приличную работу, которая в итоге только добавляет хлопот их коллегам», — написала Кейт Нидергоффер, социальный психолог и вице-президент BetterUp, в статье для Harvard Business Review.

Команда назвала такой контент «workslop» — от сочетания терминов «work» (работа) и «AI slop» (ИИ-мусор). Этим термином определяют результат работы ИИ, который «маскируется под качественное выполнение, но на самом деле не имеет достаточной ценности для продвижения задачи вперед».

Конечно, часть работников может использовать ИИ для создания качественных материалов. Но большинство просто вводят запросы и передают дальше сырой результат, который на первый взгляд кажется приемлемым.

«Незаметный вред workslop в том, что он перекладывает основную работу на других — получателю приходится интерпретировать, исправлять или делать все заново», — объясняют исследователи. «Другими словами, усилия перекладываются с исполнителя на получателя».

Это новый этап явления «когнитивной разгрузки» — термина, которым психологи описывают перекладывание части мышления на технологию, например калькулятор или поисковик. В случае ИИ это означает, что «машина перекладывает когнитивную работу не на себя, а на другого работника», отмечает команда.

Согласно опросу, 40% работников получали workslop в течение последнего месяца, а более 15% всего контента, который они получают на работе, генерируется ИИ. Больше всего такого контента поступает от коллег (40%), но 16% — от руководителей.

Присутствие ИИ-результатов в рабочем процессе создает напряженность в команде, ведь «когда коллеги получают workslop, им часто приходится тратить силы на его расшифровку и исправление ошибок», отмечают авторы.

«Я должен был решить, переписать самому, заставить его переделать, или просто оставить как есть», — объяснил один из участников опроса, который работает в финансовой сфере.

Другой респондент, директор в розничной торговле, заявил, что потратил больше времени на проверку данных и собственные исследования, а затем еще больше времени на встречи с другими руководителями, чтобы разобраться. «И в конце концов все равно должен был переделывать работу самостоятельно», — добавил он.

Исследование также показало, что workslop негативно влияет на репутацию сотрудников. Так, 54% опрошенных стали считать коллег, которые пользуются ИИ, менее креативными, 42% — менее надежными, а 37% — менее умными.

«Самая большая опасность может крыться в межличностных отношениях», — пишет команда Нидергоффер.

Несмотря на то, что существуют отдельные сферы, где осторожное применение ИИ действительно может помочь повысить производительность или довести результат до ума, этот опыт противоречит слишком быстрому и восторженному внедрению технологии со стороны руководителей бизнеса, а также постоянному громкому ажиотажу вокруг ИИ.

