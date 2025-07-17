Авто Новости 17.07.2025 comment views icon

Американской Ford представил электрический Bronco New Energy, но США его не увидят — только для Китая

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Американской Ford представил электрический Bronco New Energy, но США его не увидят — только для Китая

Ford пополнила линейку своих кроссоверов Bronco и представила новый электрический Ford Bronco New Energy. Эта модель создана в партнерстве с Jiangling Motors и ориентирована на китайский рынок. Она не поступит в продажу в США. Это в то время, как CEO Ford, который ездит на Xiaomi SU7, бьет тревогу из-за китайских авто.

Характеристики Ford Bronco New Energy

На первый взгляд, новый электрокроссовер имеет сходство с Bronco Sport, который продается и в США, и в Китае. Однако новинка значительно крупнее, имеет другие силовые установки и заметно обновленный кузов. Среди ключевых изменений — полная электрификация: модель доступна в виде электромобиля или гибридного варианта с увеличенным запасом хода.

Полностью электрическая версия получила силовую установку мощностью 271 л.с. (202 кВт). В то же время, а гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором имеет мощность 241 л.с. (180 кВт). Обе версии получили исключительно передний привод, в отличие от полноприводных американских Bronco.

Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Ford представил электрический и гибридный Bronco New Energy — до 1220 км запаса хода

Гибридный вариант оснащен аккумулятором емкостью 43,7 кВт-ч, что обеспечивает 220 км электрического хода или до 1220 км в смешанном режиме. Электроверсия имеет батарею емкостью 105,4 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 650 км на одном заряде.

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Габариты нового Ford Bronco New Energy значительно превышают американские аналоги. Колесная база составляет 2950 мм — столько же, сколько у четырехдверного Bronco. Общая длина — 5025 мм, что больше чем у полноразмерного Bronco (4810 мм), так и у Bronco Sport (4400 мм).

Ширина колеи также больше, чем у любой стандартной версии из американской линейки. Вес составляет 2510 кг у гибридного варианта и 2630 кг у полностью электрического, что заметно превышает массу даже Bronco Raptor (2240 кг).

Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Представленный Bronco New Energy — самый большой электро-Ford на сегодня

На фото из базы Министерства промышленности и информатизации КНР видно знакомый квадратный силуэт, похожий на Bronco Sport, но с новыми пропорциями и интегрированными ручками дверей. На крыше разместился сенсор LiDAR, которого пока нет ни на одном Ford, произведенном в США. Это говорит о намерениях добавить функции расширенного автопилота или автономного управления.

Цена

Как ожидается, цена совместного Ford Bronco New Energy в Китае составит от 300 до 400 тыс. юаней (примерно $42-56 тыс.). Это ставит модель ближе к полноразмерному Bronco, чем к более компактному Bronco Sport.

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Источник: carscoops

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