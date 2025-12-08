Американцы создали 3D-карту военной базы Китая за 10 часов после пролета спутника, разрешение — 50 см на пиксель

Оборонная компания Vantor из США похвасталась возможностями высококачественной спутниковой съемки на примере трехмерной карты военно-морской базы Китая Юйлинь — ее создали всего за несколько часов после пролета спутника над местом, а разрешение достигает 50 см на пиксель.

Согласно отчету компании, данные о местности были получены в 11:21 утра и обработаны в подробную 3D-модель в течение 10 часов. Изображения предлагаются с разрешением 50 см и пространственной точностью менее 4 м.

Расположенная на северном крае Южнокитайского моря, военно-морская база Юйлинь считается одним из стратегически важнейших военных объектов Китая. По словам Vantor, на 3D-изображениях можно увидеть пришвартованный в порту авианосец класса «Фуцзянь» вместе с патрульным судном. Виднеется и процесс строительства сухого дока и нескольких новых пирсов и причалов.

Подобные высокоточные наблюдения в реальном времени пока невозможны для технологии Vantor, но и 10 часов для обработки такого массива изображений и качественного воспроизведения, кажутся невероятным показателем. Компания говорит, что использует для этого собственную программную платформу Forge.

China’s Yulin Naval Base earlier this morning. Explorable in full 3D. We generated this high-resolution 3D terrain from a single satellite pass at 11:21 a.m. local time today, processing it into this finished image within 10 hours. All delivered in 50 cm resolution and at sub-4 m… pic.twitter.com/s3ZSdzx5g0 — Vantor (@vantortech) December 5, 2025

Ранее ITC писал о «блокаде» Starlink на Тайване, которую смоделировали китайцы (хватило 1000 дронов-глушителей), а также радиолюбителя из Канады, который поймал «секретный» сигнал военного спутника SpaceX, что работал на запрещенных частотах.