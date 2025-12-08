Новости Military Tech 08.12.2025 comment views icon

Американцы создали 3D-карту военной базы Китая за 10 часов после пролета спутника, разрешение — 50 см на пиксель

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Американці відтворили 3D-карту воєнної бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

Оборонная компания Vantor из США похвасталась возможностями высококачественной спутниковой съемки на примере трехмерной карты военно-морской базы Китая Юйлинь — ее создали всего за несколько часов после пролета спутника над местом, а разрешение достигает 50 см на пиксель.

Согласно отчету компании, данные о местности были получены в 11:21 утра и обработаны в подробную 3D-модель в течение 10 часов. Изображения предлагаются с разрешением 50 см и пространственной точностью менее 4 м.

Американці створили 3D-карту воєнної бази Китаю за один проліт супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

Расположенная на северном крае Южнокитайского моря, военно-морская база Юйлинь считается одним из стратегически важнейших военных объектов Китая. По словам Vantor, на 3D-изображениях можно увидеть пришвартованный в порту авианосец класса «Фуцзянь» вместе с патрульным судном. Виднеется и процесс строительства сухого дока и нескольких новых пирсов и причалов.

Американці створили 3D-карту воєнної бази Китаю за один проліт супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

Подобные высокоточные наблюдения в реальном времени пока невозможны для технологии Vantor, но и 10 часов для обработки такого массива изображений и качественного воспроизведения, кажутся невероятным показателем. Компания говорит, что использует для этого собственную программную платформу Forge.

Ранее ITC писал о «блокаде» Starlink на Тайване, которую смоделировали китайцы (хватило 1000 дронов-глушителей), а также радиолюбителя из Канады, который поймал «секретный» сигнал военного спутника SpaceX, что работал на запрещенных частотах.

Киевстар запустил спутниковую связь Starlink по всей Украине

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить