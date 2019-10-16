НКРСИ: международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 (в 2025 году)





В конце прошлого месяца министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о планах правительства в течение полутора-двух лет полностью покрыть всю страну мобильным интернетом. Теперь же сообщается, что международные автомагистрали «‎мобильщикам» нужно будет обеспечить 4G за 30 месяцев (то есть примерно до осени 2022 года), а национальные — за 48 (в 2025 году). Об этом сообщил в комментарии LIGA.net глава Национальной комиссии по вопросам связи (НКРСИ) и информатизации Александр Животовский.

Это не просто оценка. По информации Животовского, правительство премьер-министра Гончарука выдвинет такое требование в новых лицензиях на связь 4G в диапазоне 800-900 МГц (дата проведения тендера пока неизвестна).

Напомним, в июле Владимир Зеленский распорядился выдать 4G-лицензии на диапазон 800-900 МГц и обеспечить села качественным мобильным интернетом уже до конца этого года. Затем спустя несколько месяцев НКРСИ предложила перераспределить между операторами мобильной связи радиочастоты в диапазоне 800-900 МГц. Частоты в спектре 900 МГц позволяют покрывать скоростным интернетом большие площади, именно таким путем операторы должны обеспечить 4G для более чем 90% территории Украины.

Также в правительстве ранее обещали создать онлайн-карту Украины, которая будет отражать реальное покрытие сети интернет, с возможностью посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта и дать обратную связь о том, соответствует скорость результатам исследования или нет.

Источник: LIGA.net