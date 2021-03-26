Android Ready SE — новый альянс, который займется вопросом использования цифровых ключей и документов на платформе





Начиная с 2018 года Google оснащает собственные смартфоны Pixel чипом Titan M. Он также известен как Secure Element (SE) / «элемент безопасности». Чип интегрирован с процессом безопасной загрузки Android и помогает предотвращать возможность переключения на небезопасную версию прошивки. Также Titan M блокирует попытки разблокировать загрузчик, осуществляет проверку кода блокировки экрана смартфона и многое другое. Теперь же Google хочет использовать Titan M и подобные элементы безопасности для добавления возможности хранения и использования цифровых ключей, ID-карт, паспортов и прочих документов в системе Android.

Для достижения данной цели Google основала новый альянс Android Ready SE. Он объединяет поставщиков чипов безопасности и производителей смартфонов, которые стремятся ускорить темпы появления новой функциональности в системе. Вместе они будут работать над созданием апплетов с открытым исходным кодом, готовых к использованию чипами безопасности. Группа уже выпустила первый апплет StrongBox. Это инструмент для хранения криптографических ключей.

«Мы верим, что SE предложит лучший путь для внедрения новых пользовательских сценариев в Android», — заявили в компании. В ближайшем будущем альянс сосредоточится на таких сценариях использования, как цифровые ключи от автомобилей и водительские удостоверения. Со временем технология позволит добавлять е-паспорта. Еще одним вероятным сценарием могут быть электронные паспорта вакцинации (правда, Google не упоминает данный вариант в своем блоге).

Несмотря на то, что отправной точкой в использовании новых технологий являются смартфоны и планшеты, StrongBox также доступен на устройствах WearOS, Android Auto и Android TV. Также Google отмечает, что уже несколько производителей используют Android Ready SE для своих устройств.

Источник: Engadget