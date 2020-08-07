Android TV получает обновлённый главный экран с рекомендованным контентом и упрощённую подписку на платные сервисы





Компания Google обновила интерфейс Android TV в попытке сделать его более удобным и простым в процессе поиска контента пользователем. В интерфейсе появилась лента со ссылками на контент, который может понравиться пользователю.

В ленте будут появляться курируемые телевизионные шоу, фильмы, рекомендации приложений от Google, а также спонсорский контент. Google заявляет, что «каждый источник будет чётко обозначен, обеспечивая прозрачность для пользователей». Таким образом, пользователи смогут различать тщательно отобранные рекомендации и платную рекламу. В ленте планируется отображать только медийный и развлекательный контент. Если пользователь остановится на одном из элементов, начнётся предварительный просмотр контента.

Ещё одним новшеством в Android TV стал переработанный процесс подписки. Теперь пользователям будет проще оформить платные подписки, например, стриминговые сервисы. Если раньше для этого приходилось оформлять подписку на смартфоне или тщательно вводить символы в поля учётных данных с помощью пульта ДУ, то теперь можно авторизовать платеж и автоматически создавать подписку, связав свою учётную запись Google с Android TV всего за несколько кликов.

Источник: The Verge