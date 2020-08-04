Анонсирован новый бюджетный смартфон Nokia C3 с 5,99-дюймовым экраном, восьмиядерным процессором и Android 10 по цене $100

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Компания HMD Global анонсировала очередной бюджетный смартфон Nokia C3, который отличается сравнительно неплохим набором характеристик и адекватным ценником.

Модель получила 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и корпус из практичного поликарбоната с габаритами 159,9x77x8,69 мм и весом 184,5 грамм. В качестве аппаратной основы используется восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 с рабочей частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, емкость встроенного хранилища данных — 32 ГБ, при этом предусмотрен отдельный слот для карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ.

Смартфон Nokia C3 получил простейшие камеры — основную на 8 Мп (F2.0) и фронтальную на 5 Мп (F2.4), так что это явно модель не для любителей фотографирования. С другой стороны наличие FM-радио, стандартного 3,5 мм аудиовыхода и емкого аккумулятора на 3040 мАч превращает телефон в неплохой музыкальный плеер. Модель поддерживает две SIM-карты и 2G/3G/4G-сети, а также располагает датчиком отпечатков пальцев на задней панели.

Модель Nokia C3 под управлением Android 10 в двух цветах (Nordic Blue и Sand) поступит в продажу 13 августа 2020 года по цене порядка $100/€85.

Отметим, что модель Nokia C3 уже присутствовала в портфолио тогда еще финского бренда почти 10 лет назад.

Источник: GSMarena, Nokia