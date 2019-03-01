Глава Huawei назвал конструкцию сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Fold неудачной

За эту неделю мы увидели множество смартфонов, оснащенных сгибающимися экранами. Но, вне всяких сомнений, самые интересные (на сегодняшний день) представители нового жанра — смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, которые сильно отличаются между собой. У первого два экрана — один большой для разложенного состояния и один маленький для сложенного, тогда как второй оснащается одним большим экраном, который складывается наружу, позволяя получить два маленьких с обеих сторон корпуса.

Они оба (Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X) не предназначены для широкой аудитории, на что указывают их высокие цены ($1980 и $2600 соответственно) и то, что они будут выпущены ограниченными тиражами (по неофициальным данным, Samsung Galaxy Fold за год будет выпущено 1 млн штук, а Huawei Mate X — 200 тыс.). Оба этих смартфоны — проба пера, такой себе задел на будущее. И плюсы есть у каждого: Huawei Mate X предлагает экран большего размера без вырезов, складывается без зазора и намного тоньше; в свою очередь Samsung конструкция Galaxy Fold, которая явно гораздо сложна в техническом плане (радиус изгиба основной панели явно меньше), выглядит выигрышнее с точки зрения защиты основного экрана. Насколько такие смартфоны окажутся практичными, сейчас сказать сложно. Но глава Huawei уже сейчас уверенно говорит, что Samsung выбрала проигрышный вариант. Да, было бы странно, если бы он признал модель главного соперника более удачной, но интереснее другое.

В интервью Business Insider Ричард Ю рассказал, что в свое время Huawei выбирал между тремя концептуальными вариантами дизайна складного смартфона, один из которых был в точности такой, как Samsung Galaxy Fold. Но в итоге от этого варианта отказались. Глава Huawei отметил, что он лично распорядился свернуть разработку, поскольку «это была плохая идея».

«Я понял, что наличие двух экранов, внешнего и внутреннего, делает смартфон слишком тяжелым. И это плохо», — отметил Ричард Ю.

И тут невольно вспоминается, как примерно год назад глава мобильного подразделения Huawei Ли Чангжу рассказывал, что Huawei могла выпустить смартфон с вырезом задолго до iPhone X, но, посчитав это чересчур смелым решением, решила не торопить события.

Источник: BusinessInsider