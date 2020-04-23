Анонсирован смартфон Realme X50m: SoC Snapdragon 765, дисплей с частотой 120 Гц и поддержка связи 5G

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Бренд Realme анонсировал свой новый смартфон с поддержкой стандарта связи 5G – модель Realme X50m. Данная новинка оснащена чипсетом Snapdragon 765G, который также используется в модели Realme X50, но есть и ряд отличий.

Смартфон Realme X50m содержит 6,57-дюймовый LCD дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Заявлена поддержка частоты обновления изображения 120 Гц, что превосходит возможности устройства Realme X50 Pro. В правом верхнем углу экрана расположилось продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры.

Процессор Snapdragon 765G дополнен оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища в обеих модификациях составляет 128 ГБ. Для отвода тепла от процессора применяется система охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0. Устройство поддерживает оба стандарта связи 5G (SA/NSA), а также содержит модули беспроводной связи NFC и Bluetooth 5.0. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса.

Акустическая подсистема может похвастаться поддержкой Dolby Sound и Hi-Res Audio, но 3,5-миллимтерового звукового разъёма для подключения наушников в этой модели нет. Ёмкость батареи составляет 4200 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки 30W Dart Fast Charging, которая позволяет восполнить 70% заряда аккумулятора всего за 30 минут. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

Конфигурация основной камеры напоминает таковую у смартфона Realme 6 и включает сразу четыре модуля. Главный 48-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельным макро модулем и 2-мегапиксельным сенсором для анализа глубины снимаемой сцены. На лицевой панели расположена двойная камера, которая включает 16-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. Новинка поддерживает функцию записи видео UIS Max, представленную в модели Realme 6 Pro, а фронтальная камера способна записывать Slow-Motion видео с частотой 120 кадров в секунду.

Смартфон Realme X50m поступит в продажу в Китае с 29 апреля по цене от $280 за базовую конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. На выбор пользователей будут доступны цветовые варианты корпуса Starry Blue и Galaxy White. О роках начала глобальных продаж пока не сообщается.

Источник: gsmarena