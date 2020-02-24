Представлен смартфон Realme X50 Pro с 64-Мп квадрокамерой, поддержкой 65-ваттной зарядки и ценой €599

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Компания Realme подготовила к выпуску свой новый флагманский смартфон под названием Realme X50 Pro. Устройство получило 6,44-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Как заявляет производитель, время срабатывания сенсора составляет 0,27 секунды.

Смартфон Realme X50 Pro также может похвастаться наличием процессором Snapdragon 865, оперативной памяти стандарта LPDDR5 объёмом 6, 8 или 12 ГБ и встроенным хранилищем на базе памяти UFS 3.0 ёмкостью 128 или 256 ГБ. Благодаря поддержке функций TurboWrite и Host Performance Booster скорость записи и чтения данных достигает 760 МБ/с и 1900 МБ/с, соответственно. Чипсет дополнен 5G модемом.

Новинка оснащена камерой на базе четырёх модулей. Главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL GW1 и объектива с диафрагмой F/1.8. Камера способна объединять 4 соседних пикселя в один крупный пиксель для повышения качества съёмки. Также в наличии имеется сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль с фазовым автофокусом и объективом с углом обзора 119 градусов и диафрагмой F/2.3. 12-мегапиксельный телефото модуль позволяет реализовать 2-кратное оптической увеличение (объектив с диафрагмой F/2.5). Наконец, четвёртый монохромный модуль предназначен для анализа глубины снимаемой сцены. На лицевой панели расположена двойная камера. Она включает 32-мегапиксельный главный модуль Sony IMX616 и дополнительный 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль

В смартфоне Realme X50 Pro используется батарея ёмкостью 4200 мАч. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки SuperDart Flash Charge с передачей 65 Вт энергии полностью зарядить батарею можно всего за 35 минут, а за 20 минут восполняется 60% заряда аккумулятора, чего должно быть достаточно на целый день работы в автономном режиме. Также поддерживаются технологии Quick Charge/Power Delivery (18 Вт) и VOOC 4.0 Flash Charge (30 Вт).

Среди прочих особенностей новинки упоминаются стерео динамики, система охлаждения процессора на базе испарительной камеры, модуль NFC и поддержка Google Pay. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

Смартфон Realme X50 Pro поступит в продажу по цене от €599 за базовую конфигурацию до €749 за топовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Источник: gsmarena