Анонсирована полнокадровая беззеркальная камера Sony A7 III с поддержкой записи видео 4K по цене $2000

Компания Sony подготовила к выпуску новую модель беззеркальной камеры A7 III, которая получила поддержку записи видео в разрешении 4K.

Новинка оснащена полнокадровым (35,8×23,8 мм) 24,2-мегапиксельным сенсором BSI-CMOS и процессором обработки изображений Bionz X, который в 1,8 раза производительнее предыдущего чипа. Также в устройстве используются 5-осевая оптическая система стабилизации изображения (компенсирует увеличение выдержки до 5 ступеней экспозиции), поворотный 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 921,6 тыс. точек, электронный OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек, горячий башмак для подключения внешней вспышки или аксессуаров. Встроенной вспышки нет. Система автоматической фокусировки включает 693 точки фазового определения фокуса (покрывают 93% снимаемой сцены) и 425 точек контрастного определения фокуса.

Новая камера Sony A7 III позволяет регулировать выдержку в диапазоне от 30 с до 1/8000 с, повышать светочувствительность до ISO 51200 (до ISO 204800 в расширенном режиме), вести съёмку фотографий с динамическим диапазоном в 15 ступеней экспозиции и записывать отснятый материал в 14-битных RAW файлах. Скорость серийной съёмки в RAW или JPEG достигает 10 кадров в секунду, а буфер серийной съёмки составляет 177 кадров для JPEG, 89 кадров для сжатого RAW и 40 кадров для несжатого RAW. Поддерживается возможность корректировки экспозиции на 5 ступеней с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Устройство способно вести съёму видео в разрешении 4K с частотой до 30 кадров в секунду с поддержкой HDR и в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Поддерживается кодек XAVC S (100 Мбит/с), S-Log2 и S-Log3 и HLG.

Для хранения отснятого материала могут использоваться две карты памяти SD с поддержкой UHS-II. В наличии имеются как беспроводные модули Wi-Fi и NFC, так и высокоскоростное проводное соединение USB Type-C. Также пользователям доступны видео выход micro-HDMI, интерфейсы для подключения наушников и внешнего микрофона. Комплектная литий-ионная батарея обеспечивает возможность съёмки до 610 фотографий (при измерении по стандарту CIPA). Новинка имеет размеры 127x96x74 мм и массу 650 г.

Новая беззеркальная камера Sony A7 III поступит в продажу в апреле по рекомендованной розничной цене около $2000. Также на рынок поступит комплект, включающий камеру и сменный объектив FE 28‑70 mm F3.5‑5.6. Его цена составит $2200.

Источник: dpreview