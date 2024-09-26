Анонсирован первый в мире смартфон со встроенной DePIN нодой — XForge

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Блокчейн-платформа XProtocol представил тизеры фирменного устройства под названием XForge. Компания позиционирует смартфон, как первый в мире со встроенной DePIN DePIN сочетает блокчейн-технологию с физической инфраструктурой.-нодой. Стоимость криптофона составляет $299. XForge разработан для улучшения геймерского опыта и интеграции с децентрализованной сетью XProtocol.

Главная особенность XForge — возможность выступать в роли полноценной блокчейн-ноды (частью блокчейн-сети). Первые 10 тыс. покупателей смартфона получат Xardian-ноду (пока это платно), что позволит им получать до 20% бонуса к базовому вознаграждению за поддержку ноды. Владельцам устройства также пообещали 10% от общего количества токенов (что составляет 8 млрд монет) и эксклюзивные аиродропы от топ-проектов.

Вознаграждение валидаторам будут выдавать в токенах $xKICK, которые затем можно конвертировать в $KICK. Ниже представлена токеномика.

Интересно, что в официальной документации для запуска Xardian ноды указаны следующие технические требования:

4 ГБ ОЗУ

2 ЦПУ ядра

60 ГБ места

Процессор x86/x64

Стабильное подключение к Интернету

Уже заявлено, что XForge будет иметь ОС Android, 256 ГБ памяти, 12 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 8 Gen 2. Пока это все, что известно.

Что такое XProtocol?

Онлайн-курс Front-end developer від Mate academy. Закінчуйте курс з гнучким графіком Front-end developer та починайте заробляти вже через 7 місяців! Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

XProtocol — децентрализованный протокол 3-го уровня, построенный на блокчейнах Base (Layer 2, L2) и Ethereum (Layer 1). Благодаря использованию преимуществ двух уровней, он способен обеспечить более 1000 транзакций в секунду — и почти нулевую комиссию. Данный протокол лучше всего подходит для создания и размещения децентрализованных приложений, требующих высокой масштабируемости и производительности. В будущем XProtocol планирует мигрировать на собственную блокчейн-сеть первого уровня (Layer 1, L1).

XProtocol уже запустил тестовую сеть (тестнет). Запуск основной сети (мейннет) ожидается в четвертом квартале текущего года. Как и запуск токена KICK.

Компания продала более 5200 нод и собрала $5,2 миллиона финансирования от таких известных инвесторов, как: Saison Capital, Dragonfly Capital, Cogitent Ventures, Coinfund, Razer, Caballeros Capital, MSA, Zephyrus Capital и других.

Выход на рынок смартфона XForge должен состояться немного раньше, чем анонсированного Solana Mobile криптофона Seekerкоторый будет выпущен в 2025 году.

Источник: Blockmedia

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Обмифай — это надёжный украинский мониторинг криптообменников, предлагающий выгодные курсы обмена криптовалют, фиата и средств с популярных платёжных систем. Платформа обеспечивает безопасность благодаря страховому депозиту, гарантируя надёжность каждой сделки. Для удобства пользователей доступно уникальное мобильное приложение, позволяющее обменивать валюты в любое время и в любом месте. Популярные направления обмена:

TRC20-MONO

TRC20-CASH USD

PRIVAT-TRC20