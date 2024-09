Второй криптофон от Solana — Seeker: создание ИИ-агентов, soulbound-токены, и магазин web3 приложений

Solana Блокчейн-платформа, которая использует механизм proof-of-stake для обеспечения функциональности смарт-контрактов. Solana была запущена в 2020 году компанией Solana Labs, которую в 2018 году основали Анатолий Яковенко и Радж Гокал. представила новую модель своего web3 Это идея новой итерации Всемирной паутины на основе блокчейна, включающая в себя такие концепции, как децентрализация и экономика на основе токенов. смартфона под названием Seeker. Предварительно, криптофон представили на конференции Token 2049 в Сингапуре. Впоследствии анонс был сделан на официальных страницах Solana Mobile.

По сравнению с предыдущим смартфоном Saga, Seeker получил более мощный аккумулятор, лучшую камеру и несколько иной дизайн.

После проблем с продажами первого криптофона Saga, который удалось спасти только благодаря аирдропам, Seeker стал второй крупной ставкой Solana на рынке ориентированных на криптанов устройств. Более 100 тысяч предзаказов на Seeker уже помогли компании заключить более выгодные сделки в цепочке поставок и продолжить работу над новой моделью.

Доставка смартфонов Seeker состоится в 2025 году. Сейчас цена устройства составляет $450 (до 21 сентября), а дальше — $500. Для сравнения, Saga продавался с ценником $1000, который затем снизили до $599.

Деталей о железе Solana Seeker пока что нет.

Seeker предлагает уникальные функции: он оборудован специальным криптокошельком, интегрированным с системой Seed Vault для хранения ключей. Это позволит пользователям совершать криптовалютные транзакции быстрее и удобнее.

Кроме того, одним из преимуществ Seeker станет обновленный магазин децентрализованных приложений (dApps). Благодаря ему разработчики могут создавать собственные приложения без необходимости платить высокую комиссию. Seeker также обещает улучшенную навигацию и поиск приложений. Пользователи будут эффективнее отслеживать свои аирдропы.

Solana Seeker позволит сторонним приложениям доступ к данным устройства, таким как GPS и мобильный трафик, которые обычно заблокированы для защиты конфиденциальности. Эти данные могут стать ценными для криптопроектов, которые строят децентрализованную физическую инфраструктуру (DePIN), например, для сети Helium.

Из интересностей: заказчики Solana Seeker также получат Soulbound Seeker Genesis Token — soulbound-токен Невзаимозаменяемый токен, созданный только для одного адреса без возможности переместить его или продать., который разблокирует эксклюзивные сторонние вознаграждения, доступ к уникальным предложениям и контенту в экосистеме Solana.

Разработчики пообещали простое подтверждение транзакций двойным тапом благодаря Seed Vault Wallet, созданному в партнерстве с Solflare Wallet.

Теперь со смартфоном Seeker и благодаря Alethea AI, пользователи могут создавать токенизированных ИИ-агентов, для взаимодействия с программами на блокчейне, сообществом единомышленников и заработка.

