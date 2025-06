Call of Duty: Black Ops 6 предлагала скины за $20-40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «ошибкой»

Call of Duty: Black Ops 6 наращивает вокруг себя скандалы с микротранзакциями — на этот раз Activision Blizzard «ошибочно» предлагала скины по $20-40.

С выходом 4-го сезона игроки заметили, что в меню снаряжения и вкладке Events появились баннеры. Они прямо предлагали приобрести скины по $20-40, а убрать эти баннеры было невозможно. Как результат, фанаты разозлились, особенно на фоне того, что микроплатежи и без того глубоко интегрированы во франшизу.

Сообщество быстро напомнило, что обычное издание Black Ops 6 стоит $80, а расширенное обойдётся в $110 (кстати, до 6 июня скидки до -45% в Steam). Поэтому желание, чтобы игровое меню не было засорено рекламой — это минимум, который ожидают пользователи. За такой подход некоторые сравнили ситуацию с мобильными играми, где каждый второй клик — это попытка что-то продать. Только здесь не элементарное приложение на гаджет, а один из ключевых проектов Microsoft.

На ситуацию быстро отреагировала Activision Blizzard. Компания открестилась от баннеров, которые назвали «ложными». Хотя можно предположить, что разработчики «прощупывали почву».

Разработчик говорит, что внутриигровая реклама в меню снаряжения — ошибка, но оттягиваем на фразу «тест функций интерфейса». Игроки волной хейта заставили издателя убрать баннеры, но ведь они не просто так тестируют функцию. Вероятно, неизбежная реклама станет частью будущих игр Activision Blizzard (которая и без того известная бешеными объемами микротранзакций).

📢 Call of Duty #BlackOps6 | Call of Duty #Warzone

A UI feature test that surfaced select store content in the Loadout menus was published in the Season 04 update in error. This feature has now been removed from the live game.

— Call of Duty Updates (@CODUpdates) June 2, 2025