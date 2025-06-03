Новости Игры 03.06.2025 в 15:58 comment views icon

Call of Duty: Black Ops 6 предлагала скины за $20-40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «ошибкой»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Call of Duty: Black Ops 6 предлагала скины за $20-40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «ошибкой»

Call of Duty: Black Ops 6 наращивает вокруг себя скандалы с микротранзакциями — на этот раз Activision Blizzard «ошибочно» предлагала скины по $20-40.

С выходом 4-го сезона игроки заметили, что в меню снаряжения и вкладке Events появились баннеры. Они прямо предлагали приобрести скины по $20-40, а убрать эти баннеры было невозможно. Как результат, фанаты разозлились, особенно на фоне того, что микроплатежи и без того глубоко интегрированы во франшизу.

Сообщество быстро напомнило, что обычное издание Black Ops 6 стоит $80, а расширенное обойдётся в $110 (кстати, до 6 июня скидки до -45% в Steam). Поэтому желание, чтобы игровое меню не было засорено рекламой — это минимум, который ожидают пользователи. За такой подход некоторые сравнили ситуацию с мобильными играми, где каждый второй клик — это попытка что-то продать. Только здесь не элементарное приложение на гаджет, а один из ключевых проектов Microsoft.

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На ситуацию быстро отреагировала Activision Blizzard. Компания открестилась от баннеров, которые назвали «ложными». Хотя можно предположить, что разработчики «прощупывали почву».

«Тест функции интерфейса, который отображал выбранный магазинный контент в меню экипировки, был ошибочно опубликован в обновлении Сезона 04. Теперь эта функция удалена из живой игры», — — утверждает Activision Blizzard.

Разработчик говорит, что внутриигровая реклама в меню снаряжения — ошибка, но оттягиваем на фразу «тест функций интерфейса». Игроки волной хейта заставили издателя убрать баннеры, но ведь они не просто так тестируют функцию. Вероятно, неизбежная реклама станет частью будущих игр Activision Blizzard (которая и без того известная бешеными объемами микротранзакций).

Критика монетизации Call of Duty дело не новое. Игроки уже привыкли к боевым пропускам разных уровней и постоянным микротранзакциям. Но после поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft за $69 млрд многие почувствовали, что давление на кошельки стало еще жестче. Что будет дальше — увидим со следующим выпуском Call of Duty, который, по слухам, является продолжением Black Ops 2.

Обзор Call of Duty Black Ops 6. Игра года?

Источник: IGN 

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