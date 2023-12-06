Аня Тейлор-Джой «провалила» селфи с фанатом, не разобравшись с Android

Шутят, что фанат на следующий день отправился в Apple Store.

Видео, которое стало вирусным в сети, зафиксировало, как звезда «Хода королевы» пытается сделать селфи на телефон своего фаната во время мероприятия в Бразилии. В то же время, попытка завершилась неудачей, поскольку Тейлор-Джой нажимала боковую кнопку — в iPhone такое действие срабатывает как фото, однако на Android обычно просто блокирует телефон.

Anya Taylor-Joy attempting a selfie on fan’s Android.

pic.twitter.com/rfHgIAnmEm — Pop Crave (@PopCrave) December 5, 2023

Фанат упорно передавал актрисе телефон, но она снова допустила ту же ошибку.

«‎Бл***», — разочарованно подытожила Тейлор-Джой, вернув смартфон поклоннику.

Видео изначально распространил на X пользователь @ramon_png, утверждавший, что он и является тем самым несчастным поклонником.

«‎Представьте, вам повезло и Аня Тейлор-Джой взяла ваш мобильный телефон, чтобы сделать фото. Но дважды спутала кнопку, просто его выключив. Друзья, это произошло со мной».

Вряд ли фанату нужно, настолько переживать, поскольку вместо селфи, он получил целое видео. Впоследствии ролик распространили на аккаунте PopCrave, где он в настоящее время собрал почти 26 млн просмотров.

В комментариях кто-то пошутил, что на следующий день фанат пошел сразу в Apple Store, чтобы подобных ситуаций больше не возникало. Остальные отметили, что видео стало идеальной рекламной кампанией для iPhone.