Это не Apple iPhone, а какой-то Android – американских супругов ограбили, но вернули мужу смартфон, не подошел

Однажды вечером в Вашингтоне DC муж встречал жену с работы. Когда супруги встретились, к нему подошли двое человек и ограбили. Грабители забрали все, что было в карманах, в том числе ключи от машины, в которую они потом сели и уехали. Но смартфон пострадавшему вернули… Потому что это не iPhone, а лишь Android.
Женщина потом рассказала об этом местному телевидению, не открывая лицо и не называя собственного имени (по ссылке можно посмотреть оригинальный репортаж).
«Как только он припарковал машину, к нему подошли двое вооруженных мужчин в масках. Они ограбили его, забрали все, что у него было в карманах, забрали ключи от моего трака, сели и уехали».
Грабители были вооружены пистолетами. Когда дело дошло до смартфона, воры задумались, а потом… вернули его, потому что он им не понравился:
«Они смотрели на этот телефон и думали: «О, это Android? Мы не хотим этого. Я думал, что это iPhone».
Женщина была очень опечалена происшествием, ведь автомобилем зарабатывала на жизнь:
«Это был мой доход. Это был способ, как я зарабатывала деньги. Я работала с Uber Eats и Instacart, так что это было нашим средством к существованию».
По иронии, инцидент произошел именно в тот день, когда в округе Колумбия прошли общественные слушания, посвященные всплеску преступности и предложенному мэром Мюриэль Боузер законопроекту «Преодоление тенденций преступности сейчас» (ACT Now). В ходе них должностные лица отчитались о снижении преступности. Разумеется, пострадавшая женщина скептически отнеслась к этому в интервью.
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Что ж, по крайней мере, супруги имели возможность вызвать такси по телефону. Таким образом, владение смартфоном Android несколько уменьшает общую сумму ущерба во время ограбления в Вашингтоне. В США iPhone очень популярны, их доля среди всех смартфонов гораздо больше, чем в целом по миру.
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Источник: 7News