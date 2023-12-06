Это не Apple iPhone, а какой-то Android – американских супругов ограбили, но вернули мужу смартфон, не подошел

Однажды вечером в Вашингтоне DC муж встречал жену с работы. Когда супруги встретились, к нему подошли двое человек и ограбили. Грабители забрали все, что было в карманах, в том числе ключи от машины, в которую они потом сели и уехали. Но смартфон пострадавшему вернули… Потому что это не iPhone, а лишь Android.

Женщина потом рассказала об этом местному телевидению, не открывая лицо и не называя собственного имени (по ссылке можно посмотреть оригинальный репортаж).

«Как только он припарковал машину, к нему подошли двое вооруженных мужчин в масках. Они ограбили его, забрали все, что у него было в карманах, забрали ключи от моего трака, сели и уехали». Грабители были вооружены пистолетами. Когда дело дошло до смартфона, воры задумались, а потом… вернули его, потому что он им не понравился: «Они смотрели на этот телефон и думали: «О, это Android? Мы не хотим этого. Я думал, что это iPhone». Женщина была очень опечалена происшествием, ведь автомобилем зарабатывала на жизнь: «Это был мой доход. Это был способ, как я зарабатывала деньги. Я работала с Uber Eats и Instacart, так что это было нашим средством к существованию». По иронии, инцидент произошел именно в тот день, когда в округе Колумбия прошли общественные слушания, посвященные всплеску преступности и предложенному мэром Мюриэль Боузер законопроекту «Преодоление тенденций преступности сейчас» (ACT Now). В ходе них должностные лица отчитались о снижении преступности. Разумеется, пострадавшая женщина скептически отнеслась к этому в интервью. Вакансии VIP manager IT-company, Віддалено SQL Developer Amofintech, Київ Product manager Amofintech, Київ Что ж, по крайней мере, супруги имели возможность вызвать такси по телефону. Таким образом, владение смартфоном Android несколько уменьшает общую сумму ущерба во время ограбления в Вашингтоне. В США iPhone очень популярны, их доля среди всех смартфонов гораздо больше, чем в целом по миру. Воры проникли в Apple Store через дыру в туалете соседнего кафе и украли iPhone на $0,5 млн Курс Python basic. Після курсу ви зможете впевнено працювати з чатботами, скриптами, вбудованими системами, веб- та мобільними застосунками, а також навіть ігровими програмами. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: 7News