Аппарат NASA TESS обнаружил самую маленькую из когда-либо найденных им экзопланет





Космический аппарат NASA TESS продолжает свою миссию и находит новые небольшие планеты. На этот раз удалось обнаружить малую планету, которая по размерам меньше Земли.

Так, космический аппарат выявил в системе L 98-59 планету L 98-59b, размеры которой составляют лишь около 80% от размеров Земли. Эта планета оказалась примерно на 10% меньше по сравнению с самой маленькой ранее обнаруженной планетой при помощи TESS. Указанная планетная система находится на расстоянии 34,6 световых лет от Солнечной системы. Все обнаруженные к настоящему моменту планеты (есть более крупные объекты 59c и 59d) находятся в «зоне Венеры», где крайне неблагоприятные условия делают их непригодными для жизни.

Несмотря на то, что L 98-59b является самой маленькой из обнаруженных аппаратом TESS, ранее космическое агентство NASA находила и более компактные экзопланеты. Например, объект Kepler-37b лишь немного превосходит по размерам Луну. Однако последняя находка подтверждает, что TESS может обнаруживать широкий спектр экзопланет, а также она вселяет надежду, что в будущем удастся выявить каменистые миры, которые потребуют более пристального изучения с помощью космического телескопа James Webb. Речь идёт не только о поиске жизни за пределами Солнечной системы. Эти данные могут помочь объяснить, почему планеты становятся обитаемыми или превращаются в непригодные для жизни планеты, похожие на Венеру.

Источник: Engadget