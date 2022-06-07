Apple анонсировала новый MacBook Air — с процессором M2, экраном 13,6″ и магнитной зарядкой MagSafe — и заодно обновленный MacBook Pro M2

В 2020 году именно MacBook Air на ARM процессоре М1 ознаменовал начало новой эры Mac, а сегодня Apple во время WWDC, как и ожидалось, анонсировала MacBook Air M2 — «самый продаваемый ноутбук в мире» получил новый дизайн и, как видно из названия, процессор M2, открывающий второе поколение ARM-чипов Apple Silicon.
Процессор M2
- M2 открывает второе поколение процессоров Apple после уже хорошо знакомых нам M1, M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra, принадлежащих первому поколению.
- Как и в оригинальный M1, новейший M2 использует кастомную архитектуру ARM и производится по нормам 5-нм техпроцесса TSMC — и на этом сходства между ними заканчиваются.
- Кристалл M2 содержит 20 млрд транзисторов — на 20%, чем в М1 (16 млрд). Этот транзисторный бюджет равномерно распределен между разными блоками. Среди ключевых улучшений — до 24 ГБ объединенной памяти, 128-битная шина памяти и пропускная способность до 100 ГБ/с (на 50% выше, чем у M1).
- В состав M2 входит 8-ядерный CPU (4 энергоэффективных ядра и 4 высокопроизводительных).
- Результаты собственных тестов Apple приведены на слайдах ниже: M2 на 18% быстрее M1. Имеется в виду показатель производительности на ватт затраченной энергии. Также Apple утверждает, что M2 в 1,9 раза быстрее 10-ядерного Intel Core i7-1255U и на 87% превосходит 12-ядерного Intel Core i7-1260P. В то же время M2 обеспечивает производительность на уровне Core i7-1255U и Core i7-1260P, используя всего 1/4 энергии.
- Немалая часть транзисторного бюджета M2 отведена под встроенный 10-ядерный GPU — сообщается, что его производительность выросла на 25% при аналогичном уровне энергопотребления M1. Если не ущемлять энергопотребление, то можно получить прирост 35%. Также Apple заявляет преимущество над встроенным GPU Core i7-1255U — в 2,3 раза или тот же уровень мощности при потреблении 1/5 энергии.
- Неотделимой частью M2 остается отдельный процессор безопасности, специализированный блок NPU (отвечает за ускорение обработки задач искусственного интеллекта) с повышенной до 18,5 TOPS (триллион операций в секунду) производительностью (на 40% больше, чем у M1) и обновленный мультимедийный процессор поддерживает видео 8K H.264 и HEVC (это означает, что системы M2 смогут одновременно воспроизводить несколько видеопотоков 4K и 8K).
MacBook Air M2 с полным редизайном и экраном на 13,6 дюйма
- Слухи, которые начали ходить еще в начале 2021 года, подтвердились: Apple действительно подарила MacBook Air новый дизайн — более компактный корпус (на 21%, чем у модели 2020 года) с плоскими гранями в стилистике последних устройств компании и экраном Liquid Retina с уменьшенными рамками. «челкой», как у MacBook Pro 2021 года.
- Толщина цельного алюминиевого корпуса составляет 11,3 мм, а вес —1,22 кг.
- Диагональ экрана Liquid Retina благодаря тонким рамкам и прямоугольному вырезу, огибающему камеру, увеличилась до 13,6 дюйма. Разрешение составляет 2560×1664 пикселей, а яркость — 500 нит.
- Вернулась фирменная магнитная зарядка MagSafe + плетеный кабель MagSafe, выполненный в соответствующей цветовой гамме. Также есть два разъема Thunderbolt 4 (USB-C) и аудиовыход 3,5 мм для наушников.
- Новый MacBook Air сохранил безвентиляторный дизайн и обходится пассивным охлаждением — в то же время благодаря M2 он до 40% быстрее MacBook Air (M1) 2020 года.
- Автономность осталась неизменной — 18 часов на одном заряде.
- Среди других улучшений — фронтальная камера 1080p, массив из трех направленных микрофонов, устраняющих посторонние шумы, и звуковая система из 4 динамиков с поддержкой Dolby Atmos.
- Как и предыдущая модель, новый MacBook Air 2022 имеет Touch ID на клавиатуре для разблокировки и авторизации платежей.
- Продажи стартуют в июле. Ноутбук выйдет в четырех цветах — базовые Space Gray и Silver дополнили новые Starlight Gold и Midnight Blue. Цена базовой модели MacBook Air с M2 (8-ядерный GPU) 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ в США — $1 199. Если требуется больше мощности, памяти и оперативной памяти, есть конфигурация за $1 499, в которой предлагается 10-ядерный GPU, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Каждую конфигурацию можно прокачать за дополнительную плату, получив до 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ памяти для хранения данных.
- Базовая модель MacBook Air комплектуется зарядным устройством на 30 Вт, а новый адаптер питания на 67 Вт, позволяющий быстро заряжаться до 80% за 20 минут, Apple будет продавать отдельно за $59.
- В то же время более дорогая модель за $1499 долларов комплектуется двухпортовым адаптером питания USB-C мощностью 35 Вт, хотя Apple продает его отдельно за те же $59.
13-дюймовый MacBook Pro M2
Вместе с MacBook Air (M2) дебютировал обновленный 13-дюймовый MacBook Pro, просто перешедший на M2 и предлагающий до 24 ГБ объединенной памяти. Благодаря этому производительность выросла на 40% против версии с M1 при постоянной автономности в 20 часов. Дизайн остался прежним.
MacBook Air (M1) 2020 года
Модель MacBook Air (M1) в 2020 году остается и продолжит продаваться за $999. Как обычно, для учебных заведений действует скидка в $100.