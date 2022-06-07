Apple анонсировала новый MacBook Air — с процессором M2, экраном 13,6″ и магнитной зарядкой MagSafe — и заодно обновленный MacBook Pro M2

Продажи стартуют в июле. Ноутбук выйдет в четырех цветах — базовые Space Gray и Silver дополнили новые Starlight Gold и Midnight Blue. Цена базовой модели MacBook Air с M2 (8-ядерный GPU) 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ в США — $1 199. Если требуется больше мощности, памяти и оперативной памяти, есть конфигурация за $1 499, в которой предлагается 10-ядерный GPU, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Каждую конфигурацию можно прокачать за дополнительную плату, получив до 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ памяти для хранения данных.