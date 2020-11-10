Новая эра Mac началась. Представлен MacBook Air с 5-нм SoC Apple М1, пассивным охлаждением и 18-часовой автономностью





Новую линейку компьютеров Mac на процессорах Apple Silicon, спроектированных компанией на основе архитектуры ARM, открыл 13-дюймовый ноутбук MacBook Air.

Apple объявила о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо x86-совместимых CPU Intel на июньской конференции WWDC. Этот переход — третья смена архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошел переход на обычные CPU Intel. По оценке Apple, переход займет два года и к 2022 году уже весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM.

SoC Apple М1

Аппаратный базис нового MacBook Air — SoC (System-on-a- Chip) М1, разработанная специально для компьютеров Mac с учетом более чем десятилетнего опыта компании в проектировании мобильных процессоров на архитектуре ARM. По сути, М1 — это целая серия чипов. На презентации представители рассказали, что архитектура процессоров легко масштабируется — в рамках серии будут выпускать процессоры разной мощности для всего модельного ряда Mac.

Выпуск процессоров М1 осуществляется на фабриках TSMC по наиболее передовой на сегодняшний день 5-нм технологии. Среди ключевых особенностей М1 — объединение на одной подложке всех компонентов (CPU, GPU, NPU, отдельный процессор безопасности и контроллеры всех необходимых интерфейсов ввода-вывода) и прямой доступ к унифицированному блоку памяти для увеличения итоговой производительности всей системы.

Apple, без лишней скромности, называет М1 «самым быстрым и энергоэффективным мобильным процессором из когда-либо созданных». Платформа насчитывает 16 миллиардов транзисторов. Для сравнения, транзисторный бюджет 5-нм A14 Bionic, использующейся в новых iPad и iPhone, составляет 11,8 млрд элементов.

CPU построен по двухкластерной схеме с четырьмя высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергосберегающими ядрами, а GPU содержит восемь ядер (128 вычислительных единиц, способных обрабатывать одновременно до 24 576 потоков) производительностью 2,6 Тфлопс. Apple заявляет для восьмиядерного CPU лучший в сегменте показатель производительности на ватт затрачиваемой энергии, но конкретное значение не указывается.

Также компания говорит о превосходстве собственного решения над новейшими мобильными чипами (какими именно, не уточняется) как по части CPU, так и по части GPU. В обоих случаях заявлено одинаковое превосходство — в два раза при энергопотреблении 10 Вт. Apple обратила отдельное внимание на работу в задачах машинного обучения, где производительность специализированного блока NPU достигает 11 трлн операций в секунду, как у A14 Bionic.

Ниже в галерее собрали все самые показательные слайды презентации с характеристиками и особенностями SoC М1.

MacBook Air

Как и ожидалось, первым компьютером на базе SoC Apple М1 стал компактный ноутбук MacBook Air, который, как отметила Apple на презентации, является самым продаваемым 13-дюймовым ноутбуком в мире.

Как и предсказывалось, новый MacBook Air, обходясь пассивным охлаждением, предлагает более высокую производительность и автономность по сравнению с вариантом на CPU Intel. В частности, Apple, опять без лишней скромности, заявляет, что ноутбук мощнее, чем 98% всех ПК на Windows 10, проданных в прошлом году. Сравнивая новый MacBook Air с моделью прошлого поколения MacBook Air говорит о приросте производительности CPU в 2 раза, GPU — в 3,5 раза, в задачах машинного обучения — в 9 раз и вдвое быстром SSD. Также Apple утверждает, что новый MacBook Air демонстрирует лучшую производительность в своем классе, превосходя по производительности самые продаваемые ноутбуки Windows в три раза.

Что же касается автономности нового MacBook Air, одного заряда батареи должно хватать на 15 часов работы в браузере и 18 часов просмотра видео, что является абсолютным рекордном для модели.

Дизайн остался прежним, но новый MacBook Air получил улучшенный экран IPS с поддержкой технологии Wide Color (P3) диагональю 13,3 дюймов с соотношением сторон 16:10 (2560х1600 пикселей). Также новая модель выделяется улучшенной веб-камерой.

Объем ОЗУ не изменился — 8 (можно расширить до 16 ГБ за отдельную плату), как и объем SSD — 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от конфигурации (можно расширить до 2 ТБ). Габариты и масса тоже прежние: 304,1х212,4х16,1 (4,1 мм в самом тонком месте) мм и 1,29 кг.

Предзаказы стартуют уже сегодня, а продажи начнутся со следующей недели. На выбор есть три цвета: стальной, темно-серый и золотой. Вопреки слухам, дешевле MacBook Air не стал. Максимально доступная версия (с SSD на 256 ГБ и 7-ядерным графическим процессором) по-прежнему стоит $999 ($899 — специальная цена для образовательного сегмента), а за старшую модификацию (с SSD на 512 ГБ и 8-ядерным GPU) просят $1249. Таким образом, MacBook Air остается входным билетом в мир мобильных ПК Apple.

Одновременно с MacBook Air дебютировали новые Mac mini и MacBook Pro, о которых мы расскажем в отдельных материалах.