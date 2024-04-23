Apple анонсировала «спецсобытие» на 7 мая — ожидаем новые iPad Pro с OLED-экраном и 12,9-дюймовый iPad Air

Apple начала отправлять приглашения представителям СМИ на «специальное событие» с изображением Apple Pencil, намекая на презентацию новых iPad — в частности iPad Pro с OLED и 12,9-дюймовый iPad Air

Онлайн-мероприятие состоится 7 мая в 7:00 по тихоокеанскому времени (в 18:00 по Киеву).

По слухам, iPad Pro получит некоторые из самых значительных усовершенствований после капитального ремонта M1 2021 года, включая OLED-дисплей (с небольшим увеличением размера до 13 дюймов для более крупной модели), обновленный чип M3 и давно назревшее горизонтальное перемещение фронтальной камеры. Также может появиться новый Apple Pencil и переработанная клавиатура Magic Keyboard с алюминиевым корпусом и более крупным трекпадом.

Вероятно, мы также увидим обновленные iPad Air с большим размером — 12,9 дюйма. Согласно недавнему отчету Марка Гурмана из Bloomberg, запасы текущих iPad Air в розничных магазинах Apple сокращаются — это хороший показатель того, что обновленная модель не за горами.

Источник: The Verge

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