Apple выпустит новые iPad Pro с OLED-дисплеем и первый 12,9-дюймовый iPad Air в начале мая, — Марк Гурман

Ранее запуск планировали на март-апрель, однако перенесли на май, чтобы закончить работу над программным обеспечением.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple выпустит новые iPad в начале мая. Ожидается новый iPad Pro с OLED-дисплеем и более быстрый iPad Air с первой в линейке 12,9-дюймовой моделью.

Сообщается, что новые модели iPad Pro получат OLED-дисплеи и будут работать на новом чипе M3, который уже есть в нескольких Mac. Планшеты представят вместе с переработанными Apple Pencil и Magic Keyboard.

Между тем iPad Air якобы будет работать на новом процессоре — Bloomberg не уточнил, на каком именно, но, учитывая, что в текущей модели используется M1, а M3 потенциально зарезервирован для более дорогого Pro, M2 звучит как неплохой вариант. Модель с 12,9-дюймовым экраном станет первой для линейки iPad Air (ранее экраны не превышали предел в 10,9 дюймов).

В начале этого месяца Гурман заявил, что новые iPad будут выпущены вместе с MacBook Air с M3, а сейчас говорит, что график выпуска перенесли на май, чтобы завершить работу над программным обеспечением и устранить недостатки «сложных новых технологий производства».

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