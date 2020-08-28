Apple блокирует обновление приложения Facebook, в котором упоминается 30-процентный «налог» App Store





Как заявила компания Facebook ресурсу Reuters, Apple блокирует возможность информирования пользователей о том, что она забирает 30% от стоимости внутренних покупок, совершаемых при помощи новой функции приложения Facebook. Apple утверждает, что обновлённое приложение с таким уведомлением нарушает правило App Store, которое не позволяет разработчикам показывать пользователям «нерелевантную» информацию.

Новая функция в приложении Facebook позволяет пользователям покупать билеты на онлайн-мероприятия прямо через приложение. Правила Apple гласят, что для покупки цифрового контента необходимо использовать платёжную систему App Store, за что Apple взимает комиссионные в размере 30% от общей суммы. Facebook заявляет, что попросил Apple отказаться от этой платы, чтобы весь доход можно было направить организаторам мероприятий. Однако Apple отказалась от этого предложения.

Тогда Facebook решила уведомлять пользователей о том, что 30% от суммы их покупки забирает себе компания Apple. Соответствующее уведомление должно было появляться только в iOS-версии приложения. Пользователям платформы Android подобный текст не показывался бы. Вместо этого уведомление гласило бы, что Facebook не взимает никаких комиссионных с платежа. Ранее в этом месяце Facebook показала, как могло бы выглядеть окно покупки в версиях приложения, предназначенных для различных платформ.

На текущий момент функция покупок в приложении Facebook доступна, но без уведомления о том, что Apple забирает себе 30% от стоимости покупки. Предлагаемого уведомления об отсутствии комиссии в Android-версии приложения также нет. Вместе с тем, Facebook продолжает работать над тем, чтобы сделать доступной в приложении информацию о комиссии.

Источник: The Verge