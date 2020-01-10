Apple будет «сканировать» все фото пользователей iCloud на предмет жестокого обращения с детьми





В этом году Apple, как известно, приняла участие в выставке CES 2020. Это случилось впервые за 27 лет, но купертиновский гигант приехал в Лас-Вегас не для презентации новых устройств, а чтобы рассказать о приватности. Собственно, мероприятие называлось «Конфиденциальность — это право человека». И вот сейчас стало известно о крупном изменении в политике конфиденциальности Apple. Оно было внесено 31 декабря 2019 года, а суть в том, что теперь все фото, загружаемые пользователями iCloud в личное хранилище, будут подвергаться обязательной проверке на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального насилия.

Проверка будет проходить в автоматическом режиме с использованием соответствующих алгоритмов. Для ясности, это не будет сканирование в привычном понимании. В ходе автоматической проверки с базой данных будут сопоставляться не отдельные части, а специальные цифровые хеши-сигнатуры. То есть, используемые алгоритмы будут способны распознать характерные цифровые отпечатки, указывающие на порнографический контент. Иными словами, просматривать фото пользователей никто не будет.

Судя по предоставленном Apple официальном комментарии, это очень похоже на технологию Microsoft PhotoDNA, которую многие компании, включая Facebook, Twitter и Google, давным-давно используют для борьбы с детской порнографией. В то же время сама Apple нигде прямо не упоминает название технологии PhotoDNA.

К слову, Microsoft как раз представила новый бесплатный онлайн-инструмент для борьбы с сексуальной эксплуатацией детей, разработанный в рамках проекта Project Artemis. Его разработка велась с ноября 2018 года. Он анализирует не фотографии, а текстовые диалоги на предмет соответствующих нарушений.

В рамках выступления старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подчеркнула, что учетные записи, хранящие подобные фотографии, нарушают условия использования iCloud и подлежат немедленному удалению.

Здесь также можно вспомнить о старом инциденте 2014 года, когда стало известно, что Google сообщает правоохранительным органам о пользователях Gmail, хранящих изображения детей порнографического характера.

Источник: Telegraph и nakedsecurity