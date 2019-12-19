Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance договорились разработать единый стандарт для устройств умного дома

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Ни для кого не секрет, что рынок устройств умного дома растет завидными темпами. По прогнозу Strategy Analytics, уже в этом году мировые продажи таких устройств превысят $100 млрд. И в целом все с этим сегментом хорошо — за исключением того, что по сей день нет универсального стандарта умного дома, что тормозит развитие рынка и накладывает серьезные ограничения в плане обеспечения совместимости между разными устройствами. Но скоро ситуация должна измениться и появится долгожданный общепринятый протокол технологии устройств умного дома.

Технологические компании Apple, Google, Amazon и отраслевая организация Zigbee Alliance, куда входят IKEA, Samsung и другие, объявили о создании рабочей группы под названием Connected Home over IP, которая займется разработкой того самого единого стандарта для устройств умного дома.

Партнеры опубликовали совместное заявление, где сказано, что целью сотрудничества —найти способ объединить существующие технологии для создания нового открытого стандарта подключения устройств умного дома на основе протокола IP. Последний должен обеспечить целостное, приватное и безопасное соединение между интеллектуальными устройствами, мобильными приложениями и облачными сервисами.

Партнеры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для «умного» дома присоединиться к проекту.

Первым делом Connected Home over IP сфокусируется на устройствах умного дома, связанных с безопасностью, например, датчиках дыма, розетках и дверных замках, уточняет CNBC. Первые наработки в рамках Connected Home over IP обещают представить уже в 2020 году. О сроках готовности стандарта и появлении первых продуктов на его основе, понятное дело, пока речь не идет.

Источник: Google и Apple