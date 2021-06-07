Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для стандартизации браузерных расширений

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Разработка и поддержка расширений для браузеров могут быть сложными процессами в тех случаях, когда требуется обслуживать более одного браузера. Firefox, Edge, Opera и некоторые другие основывают свои API-интерфейсы расширений на базе Chrome, но каждый браузер вносит свои изменения и не всегда реализует новые API-интерфейсы Google. Это добавляет головную боль разработчикам.

К счастью, основные разработчики браузеров согласились сформировать WebExtensions Community Group, цель которой состоит в том, чтобы стандартизировать API и функциональность для всех браузеров.

«Мы рады объявить о запуске WebExtensions Community Group (WECG)», — говорится в блоге W3C. «Apple, Google, Microsoft и Mozilla создают эту общественную группу, и мы приветствуем других создателей браузеров, разработчиков расширений и заинтересованные стороны, чтобы они присоединились к этим усилиям!»

Группа стремится упростить разработку расширений за счёт создания общего ядра функциональности, API-интерфейсов и разрешений. Процесс стандартизации будет следовать той же схеме, что и разработка веб-стандартов, но не будет заставлять браузеры игнорировать эксклюзивные функции или API.

«Каждый поставщик браузеров будет продолжать управлять своим магазином расширений полностью независимо, со своей собственной технической, обзорной и редакционной политикой», — говорится в сообщении.

Источник: xda-developers