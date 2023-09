Apple iPad Pro OLED выйдет в 2024-м с 4-ТБ (!) накопителем и алюминиевой Magic Keyboard

Apple работает над новым iPad Pro, который может иметь большую OLED-панель и чип M3. Устройству приписывали больший 14-дюймовый экран, но не к часу.

Новая модель, которая выйдет в следующем году, станет первым крупным обновлением устройства с 2018 года. iPad Pro с кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на процессор нового поколения M3 и первыми среди планшетов Apple получат OLED-дисплей.

Одна из этих моделей может получить версию с накопителем на 4 ТБ. Об этом сообщил пользователь X Revengus, передает Neowin. Это будет двукратный рост, сравнивая с текущей моделью iPad Pro. Там в конфигураторе переход от 128 ГБ на 2 ТБ стоит 1100 долларов. Интересно, сколько будет стоить 4 ТБ?

Sources say the upcoming OLED iPad Pro next year will have a 4TB option… Is there really a need for that much storage? 💀

— Revegnus (@Tech_Reve) September 3, 2023