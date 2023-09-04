Apple «приблизилась» к выпуску 14-дюймового iPad, но отменила проект – Марк Гурман

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple изучает концепт более крупного iPad с 2021 года и даже была готова выпустить 14-дюймовую модель в этом году. Это мог быть самый большой iPad на сегодняшний день. Но теперь в ближайших планах компании нет такого продукта.

Одной из сложностей, по-видимому, стал переход на OLED-дисплеи в линейке iPad. Использование дисплея большего размера может привести к значительному увеличению затрат. Как сообщалось ранее, первые модели iPad Pro с 13-дюймовым дисплеем поступят в продажу в первой половине 2024 года.

Ранее неоднократно ходили слухи, что дизайнеры и инженеры Apple работают над iPad с более крупными дисплеями, которые могли бы «стирать границы» между планшетом и ноутбуком. В январе 2022 года сообщалось, что несколько поставщиков, в том числе BOE и LG, переоборудовали заводы, чтобы иметь возможность поставлять Apple OLED-дисплеи размером около 15 дюймов, подходящие для будущих моделей iPad. Также поступали сведения, что Apple работает над iPad‌ с 14,1-дюймовым дисплеем и чипом M2. В разное время этому устройству приписывали mini-LED и LCD дисплеи.

В октябре 2022 года говорилось, что Apple разрабатывает 16-дюймовый iPad, который надеется выпустить в четвертом квартале 2023 года. Будущее устройство будет иметь примерно тот же размер экрана, что и 16-дюймовый MacBook Pro. Но уже в декабре стали циркулировать слухи, что Apple отложила свои планы по выпуску 14,1-дюймового iPad.

Таким образом, хотя 14,1-дюймовая модель iPad сейчас считается отмененной, 16-дюймовая версия все еще может находиться в активной разработке, хотя о ней давно ничего не было слышно.

Источник: macrumors