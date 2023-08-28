Новини Пристрої 28.08.2023 о 10:50

Apple готує новий iPad Pro — чип M3, екран OLED та перероблена Magic Keyboard

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Вадим Карпусь

Автор новин

Спад на ринку планшетів спонукав Apple суттєво оновити версію iPad Pro. Колись ця категорія розглядалася як потенційний наступник Mac, але тепер iPad приносить найменший дохід серед основних сегментів Apple. І компанія з Купертіно має намір виправити ситуацію, що склалася.

Як і у випадку настільних ПК та ноутбуків, продажі планшетів впали після різкого зростання, спричиненого пандемією. У споживачів немає потреби купувати нові пристрої, і падіння продажів відчувають майже всі великі виробники.

У випадку Apple олії у вогонь підливає тривала відсутність значних оновлень iPad останнім часом. Найпривабливішою новою моделлю за останні роки став бюджетний iPad 10-го покоління, випущений у жовтні минулого року. iPad Pro не бачив революційних оновлень із появи нинішнього дизайну у 2018 році, а iPad mini не оновлювався вже 2 роки. І ще споживачів збиває з пантелику велика різноманітність моделей і поколінь. Зрештою, на продаж планшетів впливає внутрішня конкуренція в лінійці Apple. Після переведення Mac на власні чипи нові ноутбуки стали більш довговічними та економічними. Вони працюють довше і швидше, що в деяких випадках усуває потребу в iPad.

Apple готовит новый iPad Pro – чип M3, экран OLED и переделанная Magic Keyboard

Сподіваючись знову забезпечити приріст продажів планшетів, Apple розробляє оновлений iPad Pro. Нова модель, яка вийде наступного року, стане першим великим оновленням пристрою з 2018 року. Наступні моделі iPad Pro з кодовими назвами J717, J718, J720 та J721 перейдуть на процесор нового покоління M3. Також це будуть перші планшети Apple з OLED дисплеями, що має покращити якість зображення та відображення кольорів. Новий iPad Pro буде доступний у вигляді версій з діагоналлю екрана 11 та 13 дюймів.

З новим iPad Pro пропонуватиметься оновлена клавіатура Magic Keyboard. Новий аксесуар зробить iPad Pro ще більш схожим на ноутбук ніж нинішня конфігурація. Пристрій отримає більший трекпад.

Джерело: bloomberg

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