Apple iPhone 12 mini вживую засветился на видео ещё до старта предварительных заказов
Несмотря на то, что до старта предварительных продаж смартфона Apple iPhone 12 mini осталась ещё примерно неделя, некоторые счастливчики уже смогли получить доступ к этому устройству. Румынский журналист Джордж Бахничи опубликовал видео с этим устройством и сравнил с моделями.
Смартфон Apple iPhone 12 mini имеет размеры 131,5×64,2×7,4 мм и массу 135 г. В плане габаритов он существенно уступает старшим собратьям, и его вполне комфортно можно использовать одной рукой. При этом устройство получило современный производительный чипсет Apple.
В ролике можно увидеть, насколько Apple iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем оказался меньше моделей iPhone 12, 12 Pro и прошлогоднего 11 Pro Max. При этом новинка вполне хорошо помещается в карман. Также видео демонстрирует основную и фронтальную камеру версии 12 mini, которые идентичны таковым у стандартной модели iPhone 12.
Если же сравнивать смартфон Apple iPhone 12 mini с предыдущей компактной моделью iPhone SE 2020, то новинка оказалась на 7 мм короче и на 3 мм уже. Кроме того, благодаря небольшому дисплею, эта версия удостоилась звания iPhone с самым большой плотностью пикселей – 476 PPI. Хотя вырез в верхней части дисплея выглядит немного больше за счёт небольших размеров экрана.
Источник: gsmarena