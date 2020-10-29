Apple iPhone 12 mini вживую засветился на видео ещё до старта предварительных заказов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Несмотря на то, что до старта предварительных продаж смартфона Apple iPhone 12 mini осталась ещё примерно неделя, некоторые счастливчики уже смогли получить доступ к этому устройству. Румынский журналист Джордж Бахничи опубликовал видео с этим устройством и сравнил с моделями.

Смартфон Apple iPhone 12 mini имеет размеры 131,5×64,2×7,4 мм и массу 135 г. В плане габаритов он существенно уступает старшим собратьям, и его вполне комфортно можно использовать одной рукой. При этом устройство получило современный производительный чипсет Apple.

В ролике можно увидеть, насколько Apple iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем оказался меньше моделей iPhone 12, 12 Pro и прошлогоднего 11 Pro Max. При этом новинка вполне хорошо помещается в карман. Также видео демонстрирует основную и фронтальную камеру версии 12 mini, которые идентичны таковым у стандартной модели iPhone 12.

Если же сравнивать смартфон Apple iPhone 12 mini с предыдущей компактной моделью iPhone SE 2020, то новинка оказалась на 7 мм короче и на 3 мм уже. Кроме того, благодаря небольшому дисплею, эта версия удостоилась звания iPhone с самым большой плотностью пикселей – 476 PPI. Хотя вырез в верхней части дисплея выглядит немного больше за счёт небольших размеров экрана.

Источник: gsmarena