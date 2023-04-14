Apple к 2025 году планирует перейти на 100% переработанного кобальта, золота, олова и редкоземельных элементов в своей продукции

К 2025 году Apple обязалась использовать 100% переработанного кобальта во всех своих аккумуляторах. Также компания планирует полностью перейти на переработанные редкоземельные элементы в магнитах, а все платы собственного производства перевести на переработанное золото и олово.

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В прошлом году Apple использовала только 25% переработанного кобальта. Хотя наблюдается позитивная динамика по сравнению с 13% в 2021 году, цель 2025 года выглядит довольно амбициозной. Компания уже использует 73% переработанных редкоземельных элементов и 38% переработанного олова.

В конечном итоге компания надеется производить всю продукцию исключительно из переработанных и возобновляемых материалов. Ожидается, что к 2030 году ее продукция станет углеродно нейтральной. Год назад только 20% материалов в оборудовании Apple было переработано или обновлено.

Несомненно, отчасти подобные заявления связаны с формированием имиджа компании. Тем не менее экономия кобальта может быть более важной, прочие заявленные меры. Кобальт широко используется в аккумуляторах электроники и электромобилей. Процесс его добычи загрязняет воздух, почву и воды и может привести к проблемам со здоровьем участников добычи и населения в целом. Этот риск усугубляется эксплуатацией шахтеров в некоторых африканских странах. Разработки аккумуляторов без кобальта ведутся различными компаниями, но пока далеки от массового распространения.

Apple также отказалась от использования вольфрама, тантала и золота российского производства.

Источник: Engadget