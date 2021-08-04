Apple начала продавать обновленные Magic Keyboard с Touch ID

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Apple начала продавать беспроводные клавиатуры Magic Keyboard со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID для разблокировки и авторизации платежей.

Раньше новые Magic Keyboard с Touch ID можно было купить только вместе с 24-дюймовым iMac на процессоре M1, а теперь все желающие могут приобрести аксессуар отдельно. Правда, отдельно Apple предлагает новые Magic Keyboard только в стандартной расцветке (белый/алюминий), а более яркие версии, совпадающие с палитрой iMac 24″ (M1) 2021, отдельно по-прежнему не купить.

Цена Magic Keyboard с Touch ID в США — 149 долларов за базовую модель и 179 долларов за полноразмерную с цифровым блоком. Для тех, кому нужен полный комплект, Apple также предлагает обновленный тачпад Magic Trackpad за 129 долларов с более закругленными углами, как в обновленных Magic Keyboard.

Клавиатура и трекпад по-прежнему используют порты Lightning для зарядки и комплектуются кабелем USB Type-C/Lightning в текстильной оплетке.

Magic Keyboard с Touch ID требует macOS 11.4 или новее и совместима с новейшими Mac — MacBook Air (M1) 2020, MacBook Pro 13″ (M1) 2020, iMac 24″ (M1) 2021 и Mac mini (M1) 2020. Пожалуй, наиболее целесообразной покупка клавиатуры представляется для владельцев Mac mini (M1) 2020 — единственного среди новейших Mac без каких-либо средств биометрической защиты Touch ID из коробки.