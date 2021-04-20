Apple представила 24-дюймовый iMac на процессоре M1 — в новом «плоском» дизайне с узкими рамками и шести ярких цветах

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Слухи о новом iMac оказались правдой: следующим анонсом после ТВ-приставки Apple TV 4K стал моноблок iMac с 24-дюймовым экраном Retina 4.5K в новом «плоском» дизайне с узкими рамками на ARM-процессоре M1. Это первый iMac на базе SoC M1 и четвертый Mac (после MacBook Air (M1), Mac Mini (M1) и MacBook Pro (M1)) в новом модельном ряду Mac на ARM-процессорах Apple Silicon.

Внешне новый iMac напоминает гигантский iPad Pro, установленный на подставке. У него такой же алюминиевый корпус с плоскими гранями. Толщина корпуса — всего 11,5 мм.

Диагональ экрана — 23,5 дюйма. Он выделяется узкими рамками по трем сторонам и довольно широким «подбородком» снизу. В данном случае используется IPS-панель 4.5K. Экран поддерживает технологии Wide Color (P3) и True Tone, а также характеризуется максимальной яркостью 500 кд/м².

Основа нового iMac — процессор M1. На презентации Apple заявила, что новый iMac был создан с нуля на основе «революционного» чипа M1. Судя по всему, этот тот же чип, что лежит в основе MacBook Pro (M1). К слову, без активной системы охлаждения обойтись не удалось. В iMac 24″ (M1) установлено «два небольших вентилятора», которые заменяют «громоздкую тепловую систему» iMac предыдущего поколения, заявляют в компании.

Сравнивая новый iMac с базовым iMac 21.5 прошлого поколения, Apple говорит о приросте производительности CPU до 85%, GPU — в 2 раза, в задачах машинного обучения — в 3 раза.

Apple также сделала акцент на обновленной веб-камере и микрофонах — здесь используется улучшенная камера 1080p на нейросетях и массив из трех микрофонами, эффективно отсеивающих посторонние шумы. Иными словами, качество картинки и звука во время видеозвонков должно быть достойным. Кроме того, моноблок оснащается высококачественной звуковой подсистемой с поддержкой Dolby Atmos.

Одновременно Apple анонсировала несколько новых беспроводный клавиатур, а также мышь Magic Mouse и тачпад Magic Trackpad — в цветах, совпадающих с палитрой iMac.

Базовая модель iMac 24″ оценена в 1299 долларов (без учета налога). Она оснащается чипом M1 c 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной ОЗУ, SSD на 256 ГБ, двумя портами Thunderbolt/USB 4 и клавиатурой Magic Keyboard. Она выпускает в четырех цветах: синем, зеленом, розовом и серебристом. Старшая модель выделяется чипом M1 c 8-ядерным графическим процессором, дополнительными двумя портами USB 3, сетевым разъемом Ethernet и комплектуется клавиатурой Magic Keyboard со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID для разблокировки и авторизации платежей. Она доступна в семи цветах (желтый, оранжевый и фиолетовый) и двух конфигурациях памяти — 256 и 512 ГБ. Цена в зависимости от объема SSD составляет 1499 и 1699 долларов соответственно.

Прием предварительных заказов на новый iMac стартует 30 апреля, а фактические продажи — во второй половине мая. Увы, данных о сроках доступности и ценах на 24-дюймовый iMac с чипом M1 в Украине пока нет.