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Четыре модели iPhone 14, Apple Watch Ultra для экстремального спорта и AirPods Pro 2 — главное с презентации Apple Far Out

Четыре модели iPhone 14, Apple Watch Ultra для экстремального спорта и AirPods Pro 2 — главное с презентации Apple Far Out

Сегодня вечером (в 20:00 по Киеву) Apple проведет традиционную сентябрьскую презентацию, посвященную, прежде всего, анонсу iPhone 14 — и это будет первая за три года очная презентация Четыре модели iPhone 14, Apple Watch Ultra для экстремального спорта и AirPods Pro 2 — главное с презентации Apple Far OutЧетыре модели iPhone 14, Apple Watch Ultra для экстремального спорта и AirPods Pro 2 — главное с презентации Apple Far OutВ 2019 году, когда мир накрыла пандемия ковида, Apple отказалась от традиционного «физического» формата с тех пор все презентации компании проходили исключительно онлайн.. Мероприятие состоится в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в кампусе Apple Park. Привычная прямая трансляция события также планируется, так что все желающие смогут следить за анонсами в реальном времени.

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Главные анонсы презентации Apple «Far Out»

Следим за анонсами Apple на презентации «Far Out»

Прямая трансляция сегодняшнего мероприятия Apple будет доступна на сайте компании, приложении Apple TV, а также на YouTube. Добавляем окно плеера ниже, чтобы желающие могли следить за анонсами непосредственно в этом сообщении.

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Чего ждать от Apple сегодня

Программа презентации, конечно, не раскрывается, однако, как всегда, есть ожидания авторитетных аналитиков на базе многочисленных сообщений от инсайдеров. Кроме того, в сентябре Apple традиционно анонсирует новые iPhone и умные часы Apple Watch. По предварительным данным, сегодня от Apple ожидают такие анонсы:

Как всегда, о самых интересных новинках из сегодняшней презентации Apple мы обязательно подробно расскажем в отдельных материалах.


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