Apple начнёт массовое производство iPad за пределами Китая и перенесёт выпуск некоторых продуктов в Индию и Вьетнам





Компания Apple может начать производство планшетов iPad во Вьетнаме уже в середине этого года. И это будет первым случаем, когда «значительное количество» планшетов будет произведено за пределами Китая.

Кроме того, Apple намерена увеличить объёмы производственных заказов на изготовление смартфонов iPhone в Индии. Ранее в этой стране выпускались модели iPhone 11, а с этого квартала также начнётся производство устройств серии iPhone 12.

Apple намерена диверсифицировать производство своих продуктов по ряду причин. Несмотря на смену президента США и соответствующие надежды на ослабление торговой напряженности с Китаем, новая администрация заявила, что не намерена сразу же снижать таможенные пошлины на импорт из Китая. Кроме того, рост затрат на рабочую силу в Китае побуждают Apple и другие компании искать альтернативные производственные площадки.

Как сообщает Nikkei, помимо iPhone и iPad, Apple наращивает производство множества других устройств за пределами Китая. Ранее компания перенесла часть производства AirPods Pro во Вьетнам, а теперь она также планирует расширить производство HomePod mini в этой стране. Вместе с тем, Apple планирует перенести во Вьетнам и производство некоторых моделей MacBook. Производство Mac mini также было перенесено в Малайзию.

Источник: The Verge