Apple планирует производить 25% всех iPhone в Индии – министр

Apple планирует производить 25% всех своих iPhone в Индии, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Он назвал Apple «ещё одной историей успеха».

«Они [Apple] уже имеют около 5-7% своего производства в Индии. Если я не ошибаюсь, они намерены увеличить своё производство до 25%», — сказал Гоял на конференции.

Сама Apple пока никак не прокомментировала эту информацию.

В прошлом году Apple начала сборку своего флагманского iPhone 14 в Индии. Это был первый случай, когда технологический гигант запустил производство своей новейшей модели в Индии так скоро после презентации. Apple производит iPhone в Индии с 2017 года, но обычно это были более старые модели. Компания Foxconn, основной сборщик iPhone, производит смартфоны на своем заводе в Сриперумбудуре на окраине Ченнаи в восточной Индии.

Аналитики JPMorgan ещё в сентябре заявили, что к 2025 году Apple может производить 25% всех iPhone в Индии.

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Apple стремилась диверсифицировать производство за пределами Китая, где в настоящее время выпускается основная часть iPhone. Нестабильность в Китае проявилась в прошлом году после того, как вспышка Covid и протесты рабочих на крупнейшем в мире заводе по выпуску iPhone в Чжэнчжоу нарушили производственные планы.

Источник: CNBC