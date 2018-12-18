Apple наняла бывшего дизайнера Tesla и Microsoft, работавшего над Windows 10, Xbox One S и электромобилями

Компания Apple наняла Эндрю Кима, который усилит её команду дизайна. Ранее он работал в Tesla и Microsoft.

Эндрю Ким привлек к себе внимание в 2011 году, когда он создал подставку для iOS-устройств, а затем в 2012 году, когда в качестве фаната поделился своим мнением относительно пересмотра подхода к брендированию и дизайну Microsoft. Затем он присоединился к Microsoft и помог разработать пользовательский интерфейс Windows 10, HoloLens и Xbox One S. Затем он перешёл в Tesla. В качестве старшего менеджера по дизайну в Tesla, Эндрю Ким работал над Model 3, S, X и Y, а также Roadster V2 и Semi.

Отметим, недавно главный инженер по разработке электромобилей Tesla вернулся в компанию Apple. Помимо Эндрю Кима, Apple также привлекает в свой штат и других сотрудников Tesla. Это может свидетельствовать о том, что Apple снова решила заняться разработкой собственного автомобиля. Однако, учитывая обширный послужной список Эндрю Кима, он может работать над различными проектами, не обязательно связанными с автомобилями. Пока что нет информации о том, чем он займётся в Apple.

Источник: Engadget