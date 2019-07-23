Apple наняла инженера, который руководил разработкой автомобилей Tesla





Компания Apple наняла Стива МакМануса, который ранее занимал должность вице-президента по проектированию в Tesla. Он стал уже третьим бывшим сотрудником Tesla, который присоединился к калифорнийскому технологическому гиганту.

Стив МакМанус занимался в Tesla вопросами проектирования автомобильных интерьеров и экстерьеров. В Tesla он проработал с 2015 года до середины 2019 года. До того он также работал в других крупных и известных автомобильных компаниях, таких как Aston Martin, Jaguar и Bentley & Land Rover. Недавно он уволился из Tesla и теперь занимает должность старшего директора в Apple. С изменениями в карьере Стива МакМанус можно ознакомиться в его профиле в LinkedIn.

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над собственным самоуправляемым автомобилем в рамках своего проекта Project Titan. В последнее время компания активно работает в автомобильном секторе, приобретая соответствующие стартапы и нанимая сотрудников с опытом разработки автомобилей. Привлечение Стива МакМанус может свидетельствовать о том, что Apple намерена разработать собственный автомобиль в будущем, или о том, что компания намерена применить его дизайнерские навыки в других продуктах Apple. В прошлом году двое других руководителей перешли от Tesla к Apple: Майкл Швекуч, бывший глава отдела электрических силовых агрегатов, и Дуг Филд, бывший старший вице-президент по проектированию.

Источник: Engadget