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Apple наняла инженера, который руководил разработкой автомобилей Tesla

Apple наняла инженера, который руководил разработкой автомобилей Tesla

Apple наняла инженера, который руководил разработкой автомобилей Tesla


Компания Apple наняла Стива МакМануса, который ранее занимал должность вице-президента по проектированию в Tesla. Он стал уже третьим бывшим сотрудником Tesla, который присоединился к калифорнийскому технологическому гиганту.

Стив МакМанус занимался в Tesla вопросами проектирования автомобильных интерьеров и экстерьеров. В Tesla он проработал с 2015 года до середины 2019 года. До того он также работал в других крупных и известных автомобильных компаниях, таких как Aston Martin, Jaguar и Bentley & Land Rover. Недавно он уволился из Tesla и теперь занимает должность старшего директора в Apple. С изменениями в карьере Стива МакМанус можно ознакомиться в его профиле в LinkedIn.

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над собственным самоуправляемым автомобилем в рамках своего проекта Project Titan. В последнее время компания активно работает в автомобильном секторе, приобретая соответствующие стартапы и нанимая сотрудников с опытом разработки автомобилей. Привлечение Стива МакМанус может свидетельствовать о том, что Apple намерена разработать собственный автомобиль в будущем, или о том, что компания намерена применить его дизайнерские навыки в других продуктах Apple. В прошлом году двое других руководителей перешли от Tesla к Apple: Майкл Швекуч, бывший глава отдела электрических силовых агрегатов, и Дуг Филд, бывший старший вице-президент по проектированию.

Источник: Engadget

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