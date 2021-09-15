



Вчера отгремела сентябрьская презентация Apple, центральное место в которой заняла линейка новых iPhone: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Сразу после обновления онлайн-магазина Apple стало известно, что приобрести прошлогодние iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а также iPhone XR 2018 года больше нельзя — эти модели компания отправила на покой.

Как обычно, какое-то время (пока запасы не закончатся полностью) снятые с производства модели iPhone из старых партий еще можно будет найти в различных сторонних магазинах. Кроме того, в официальном магазине Apple пока остаются восстановленные экземпляры iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone XR.

Появление iPhone XR с 6,1-дюймовым ЖК-экраном, который в свое время стал более доступной альтернативой iPhone XS, совпало с исчезновением последних iPhone с разъемами 3,5 мм для наушников. И хотя в этом году переход не столь драматичен, в нижнем сегменте модельного ряда iPhone произошли перемены.

Место iPhone XR, который предлагался по цене $499, занял iPhone 11. Прошлогодние iPhone 12 и iPhone 12 Mini тоже подешевели на $100 каждый и теперь цены на них начинаются от $699 и $599 соответственно. Самым доступным в линейке остается iPhone SE за $399.