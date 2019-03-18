Apple обновила планшеты iPad mini и iPad Air: более производительный чип A12 Bionic, поддержка Apple Pencil и цена от $399

Сегодня компания Apple на некоторое время закрыла свой онлайн магазин, а после его открытия пользователям стали доступны новые продукты. Никаких официальных презентаций при этом не проводилось, хотя компания выпустила несколько обновлённых устройств.

Отмечается, что впервые за 3,5 года компания Apple обновила свой компактный планшет iPad mini. Он получил более производительный процессор, а также обзавёлся поддержкой цифрового пера Apple Pencil. Теперь сердцем iPad mini является производительная прошлогодняя система-на-чипе A12 Bionic. Ранее пользователям предлагался чипсет A8, созданный ещё в 2014 году. Вместе с тем, устройство получило и обновлённый дисплей. Он стал более ярким (на 25% ярче), способен воспроизводить большее количество оттенков цветов и теперь поддерживает технологию Apple True Tone, автоматически подстраивая цветовую температуру изображения в зависимости от окружающего освещения.

Фронтальная камера заменена на модуль с более высоким разрешением – 7 Мп вместо 1,2 Мп в модели предыдущего поколения. Ёмкость встроенного хранилища теперь составляет 64 ГБ. При этом цена планшета осталась на прежнем уровне и составляет $399. Модификация с опциональным модулем связи LTE стоит $529. Версия с хранилищем ёмкостью 256 ГБ оценивается в $549 ($679 за версию с поддержкой LTE).

Помимо нового iPad mini покупателям также предлагается и новая версия планшета iPad Air с 10,5-дюймовым дисплеем. В модельном ряду компании эта версия расположилась между iPad и iPad Pro. Новинка получила поддержку цифрового пера Apple Pencil (первого поколения) и новый процессор Apple A12 Bionic. Теперь это решение является более производительным по сравнению с предыдущими iPad с 9,7-дюймовым дисплеем, но при этом уступает в плане производительности моделям серии Pro с чипом A12X. Отличиями от линейки Pro также являются использование системы биометрической идентификации Touch ID и порта подключения Lightning, в то время как в более продвинутых устройствах уже доступны Face ID и USB-C.

В базовой версии планшета Apple iPad Air с 10,5-дюймовым дисплеем доступно 64 ГБ встроенной памяти. Цена такой конфигурации составляет $499. За дополнительные $150 можно увеличить ёмкость хранилища до 256 ГБ. Также имеется возможность заказать модификацию с поддержкой связи LTE. За модуль мобильной связи предстоит заплатить $130. В дополнение к планшету можно купить клавиатуру Smart Keyboard по цене $159. Оформить онлайн заказ на планшет можно уже с сегодняшнего дня, устройство поступит в продажу в магазины на следующей неделе.

Также напомним, на следующей неделе – 25 марта – нас ожидает презентация Apple. Если новые планшеты вышли сегодня без какой-либо презентации, вероятно, через неделю компания сосредоточится на стриминговом телевизионном сервисе.

Источник: Apple