Apple отчиталась о лучшем июньском квартале в истории и анонсировала дробление акций 1:4

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Главное из свежего квартального отчета Apple — на ее бухгалтерском календаре 27 июня завершился третий квартал 2020 финансового года (напомним, Apple относится к производителям, у которых финансовый год не совпадает с календарным).

За отчетный период Apple удалось получить не просто большой доход, а поставить новый рекорд — $59,7 млрд, что значительно выше прогноза аналитиков ($52,3 млрд). Это на 11% больше, чем было за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль за год увеличилась с $11,54 млрд до $13,09 млрд, а чистая прибыль выросла с $10,04 млрд (или $2,18 в расчете на одну акцию) до $11,25 млрд ($2,58). Валовая маржа составила 38% против 37,6% год назад.

«Рекордный июньский квартал Apple был обусловлен двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и ростом в каждом из наших географических сегментов. В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple». Тим Кук, глава Apple.

60% — доля международных продаж в общей структуре доходов Apple. Если рассматривать более подробно по регионам, абсолютно во всех регионах Apple смогла нарастить продажи. Сильнее всего продажи выросли в Европе и обеих Америках (северной и южной).

Все направления бизнеса Apple показали рост: iPhone — 1,6% ($26,41 млрд); Mac — 21,6% ($7,08 млрд); iPad — 31% ($6,58 млрд); Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — 16,7% ($6,45 млрд); Сервисы — 14,8% ($13,16 млрд).

Apple подтвердила, что новые модели iPhone задержатся на несколько недель.

Сейчас суммарно у Apple есть более 550 миллионов платных подписчиков — за минувший квартал добавилось 35 млн новых платных подписчиков. Ранее Apple говорили, что к концу 2020 году рассчитывает взять рубеж в 600 млн платных подписчиков.

По итогам квартала компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $16,3 млрд. По состоянию на 27 июня 2020 года объем денежных средств составлял $81 млрд против общих долговых обязательств в $113 млрд. Также за квартал компания выплатила акционерам около $21 млрд ($10 млрд в виде обратного выкупа акций и еще $3,7 млрд в виде дивидендов).

Совет директоров Apple объявил о дроблении акций в пропорции четыре за одну. Это значит, что каждый акционер Apple получит три дополнительные акции за каждую акцию, которой он владел на отчетную дату. То есть, акции станут дешевле, но их станет больше.

На фоне удачного квартала акции Apple подорожали.

Источник: Apple и MacRumors