Apple открывает NFC для сторонних разработчиков в iOS 18.1

До сих пор Apple Pay и Apple Wallet имели эксклюзивный доступ ко многим функциям чипа NFC в iPhone. Но с выходом версии iOS 18.1 эта ситуация изменится.

С выходом обновления iOS 18.1, Apple позволит разработчикам предлагать встроенные в приложения NFC-транзакции с помощью Secure Element. Также в рамках обновления пользователи смогут установить стандартное приложение для бесконтактных платежей, которое будет доступно, если дважды нажать на боковую кнопку iPhone. Ранее при двойном нажатии на эту кнопку Apple позволяла отображаться только приложению Apple Pay.

Благодаря этому изменению разработчики смогут предлагать бесконтактные транзакции в приложении для широкого спектра сторонних приложений, включая «платежи в магазинах, ключи от автомобиля, транспорт с замкнутым циклом, корпоративные бейджи, студенческие билеты, ключи от дома, ключи от отеля, карты лояльности и вознаграждения продавца, а также билеты на события». До сих пор доступ NFC для приложений сторонних разработчиков ограничивался чтением тегов. В пресс-релизе Apple также говорится, что государственные идентификаторы будут поддерживаться «в будущем».

Соответствующие API для создания таких приложений будут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США в будущей бета-версии iOS 18.1 для разработчиков. Дополнительные страны появятся позже. Однако разработчикам, которые хотят воспользоваться преимуществами API Apple, придется «заключить коммерческое соглашение с Apple, отправить запрос на получение прав на NFC и SE и оплатить соответствующие сборы».

Это изменение произошло после предложения Apple открыть NFC-платежи на iPhone сторонним поставщикам после антимонопольного расследования Европейской комиссии. В прошлом месяце Европейская комиссия объявила об обязательности обязательств Apple.

Источник: The Verge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.