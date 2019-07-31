Apple получила рекордную выручку, но сумма прибыли снизилась, а продажи iPhone принесли менее половины дохода

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Компания Apple опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в третьем фискальном квартале 2019 года, который соответствует второму календарному кварталу.

В отчётном периоде Apple получила совокупный доход в сумме $53,8 млрд. Это на 1% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. При этом доходы от продажи смартфонов iPhone за год снизились с $29,47 млрд до $25,99 млрд. Таким образом, продажа iPhone теперь приносит компании менее половины дохода. Такая ситуация наблюдается впервые с 2012 года. Зато сегмент носимых устройств показал рост выручки, вероятно, благодаря успешным продажам наушников AirPods второго поколения.

Направление сервисов принесло доход в сумме $11,46 млрд. Продажи компьютеров Mac обеспечили доход в сумме $5,82 млрд, а поступления от продаж планшетов iPad составили $5,023 млрд, что немного больше по сравнению с прошлогодним показателем $4,634 млрд.

Как заявил глава Apple Тим Кук, это был лучший закончившийся в июне квартал за всю историю компании. Рекордную сумму дохода удалось получить благодаря отличным показателям в сегменте сервисов, ускорению роста продаж носимых устройств, хорошим результатам iPad и Mac, а также существенным улучшениям в тенденции продаж iPhone.

Вместе с тем, несмотря на получение рекордного дохода, чистая прибыль Apple в третьем квартале фискального 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,8% — до $10,044 млрд. В то же время показатель прибыли на каждую акцию снизился с $2,34 до $2,18.

Источник: The Verge