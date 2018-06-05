Apple представила новую операционную систему tvOS 12 для приставок Apple TV 4K с поддержкой Dolby Atmos

В ходе конференции WWDC 2018 компания Apple уделила внимание всем своим программным продуктам, среди прочего обновив и операционную систему для приставки Apple TV. В новой tvOS 12 появилась поддержка формата Dolby Atmos для более высокого качества звука, а также новые функции для лёгкого доступа к видеоконтенту.

Выпущенная осенью прошлого года приставка Apple TV 4K обеспечила своим владельцам доступ к солидной коллекции фильмов в формате 4K HDR, а после установки новой tvOS 12 они также смогут «прокачать» качество звука, загрузив бесплатные аудиодорожки с поддержкой реалистичного трехмерного звучания Dolby Atmos. По словам Apple, приставка Apple TV 4K с tvOS 12 является единственным видеоплеером, сертифицированным по стандартам Dolby Vision и Dolby Atmos.

В данный момент приложение Apple TV на iPhone, iPad и Apple TV даёт доступ более чем к 100 приложениям для просмотра фильмов и телепередач в 10 странах мира. Один раз войдя в систему Apple TV и iOS, пользователи получат доступ ко всем видеоприложениям, включённым в подписку на услуги кабельных сетей. Благодаря tvOS 12 процедура аутентификации стала ещё проще, теперь Apple TV автоматически распознаёт доступную сеть и автоматически входит во все поддерживаемые приложения, доступные в рамках подписки.

Вдобавок на приставке появится новое приложение Spectrum TV с Siri-интеграцией, которое обеспечит доступ к прямым трансляциям и видеоконтенту по запросу. Apple удалось достичь договоренности со вторым по размеру кабельным оператором США Charter Communications, который присоединится к AT&T DirecTV Now в США, CANAL+ во Франции и Salt в Швейцарии, которые уже предлагают своим подписчикам Apple TV 4K для просмотра телепередач.

Также Apple обновил фоновые заставки, сделав их не только более красивыми, но и интерактивными — пользователи теперь могут просматривать информацию об объектах на фотографиях. Ну, а основой для новых заставок в качестве 4K HDR стали снимки, сделанные астронавтами NASA в рамках сотрудничества с Национальной лабораторией МКС и Центром продвижения космической науки.

Благодаря новой tvOS 12 пользователи смогут автоматически заполнять пароли, сохранённые на iPhone и iPad, для безопасного входа в приложения Apple TV. Пульт Apple TV Remote будет автоматически добавляться в пункт управления на iPhone и iPad, вдобавок для управления приставкой можно будет использовать такие системы умного дома, как Control4, Crestron и Savant.

Отметим, что предварительная версия tvOS 12 для разработчиков уже доступна участникам программы Apple Developer Program, тогда как обычные пользователи смогут установить новую версию tvOS на приставки Apple TV 4K и Apple TV 4-го поколения только осенью.

Источник: Apple