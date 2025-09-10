Новости Софт 10.09.2025 comment views icon

Apple представляет Final Cut Camera 2.0 с новыми функциями фото iPhone 17

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17

Сразу после презентации «Awe Dropping», 9 сентября, Apple представила обновленное приложение  Final Cut Camera 2.0 с поддержкой всех функций камеры в новом поколении iPhone.

В рамках «Awe Dropping» компания презентовала поддержку формата ProRes RAW, который используется профессиональными видеооператорами для качественной постобработки. iPhone также получили поддержку Genlock, что позволяет, среди прочего, использовать такие приемы, как склейка по времени. 

В обновленном приложении Final Cut Camera 2.0 появилась встроенная поддержка всех этих функций и также новой камеры Center Stage, доступной во всех версиях новых iPhone. Она позволяет пользователям делать снимки в режиме альбомной или портретной ориентации без необходимости физически поворачивать iPhone в ту или иную сторону. 

Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17
Яблоко

Как сообщают в Apple, пользователи моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, поддерживающих ProRes RAW, смогут делать записи в формате RAW с невероятным качеством непосредственно с матрицы камеры. Обновление также представляет функцию записи с открытым затвором, использующую всю матрицу камеры для захвата более широкого поля обзора с разрешением выше DCI 4K.

Монтажеры, таким образом, получают возможность максимально компоновать отснятые кадры, стабилизировать их и устанавливать конечное соотношение сторон без ущерба для качества или ухудшения производительности. В будущих версиях Final Cut Pro 11.2 и Final Cut Pro для iPad 2.3 редакторы получат точный контроль над отснятым материалом iPhone ProRes RAW, с возможностью непосредственной настройки экспозиции, цветовой температуры, оттенка и демозаики.

Final Cut Camera 2.0 также поддерживает функцию genlock, которая позволяет точно синхронизировать iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с другими записывающими устройствами с использованием того же опорного сигнала, гарантируя идеальную синхронизацию каждого кадра. Поддержка API genlock доступна сторонним разработчикам и уже используется с новой док-станцией Blackmagic Design Camera ProDock.

Используя фронтальную камеру Center Stage, Final Cut Camera 2.0 также позволяет снимать горизонтально или вертикально без необходимости поворачивать iPhone. 

Кроме этого обновление включает в себя:

  • Поддержку Apple Log 2, позволяющую записывать видео в еще более широком охвате цветов в форматах ProRes или HEVC на iPhone 17 Pro. Пользователи могут применять таблицу преобразования Log 2 LUT в Final Cut Pro для iPad и Mac, чтобы просматривать и редактировать отснятый материал с сохранением яркости исходной сцены.
  • Возможность включения тайм-кода с такими опциями, как время суток, время записи или внешний тайм-код для точной идентификации отснятого материала во время постобработки.
  • Поддержку видеосъемки с помощью новой телефотокамеры 200 мм в формате ProRes до 4K 60 кадров в секунду на iPhone 17 Pro для еще больших возможностей кадрирования.

Источник: 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Apple iPhone 17: корейский оператор раскрыл характеристики линейки
Видео свеженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо с конвейера
Докстанция превращает Apple Mac mini в винтажный Mac
Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании
Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Apple iOS 26 разблокировала для iPhone 16 беспроводную зарядку Qi2 25 Вт, — но не у всех
Встречайте, Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, увеличенный экран и до 42 часов автономной работы за $799
Илон Маск судится с Apple и OpenAI из-за вероятной монополии ChatGPT на iPhone
Уникальный способ борьбы с дипфейками исключает подделку — надо только подсветить
Apple iPhone Fold: аналитик JPMorgan сообщил время выхода и цену
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Apple представила AirPods Pro 3 — новый дизайн и "живой" перевод за $249
Новый патент Apple: "Согните монитор, вы неправильно на него смотрите"
Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер
Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+
Apple сможет спасти производство Intel интересным способом
Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo
Apple ждет успех: 68% пользователей планируют обновиться до iPhone 17
Экран Apple MacBook может раздавить обычная почтовая открытка — производитель говорит, что это не баг, а фича
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить