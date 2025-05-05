Тонкий Apple iPhone 17 Air получит толстый чехол с батареей — заряда не хватает на день

Как лучше всего дискредитировать идею сверхтонкого смартфона? Поместить его в толстый чехол. Именно это, по неофициальным данным, предложит Apple для iPhone 17 Air.

Издание The Information сообщает: внутреннее тестирование Apple определило, что лишь 60-70% пользователей смогут использовать iPhone 17 Air в течение всего дня. Точная емкость аккумулятора iPhone 17 Air не упоминается, но MacRumors уточняет некоторые детали. В частности, другие, значительно более толстые модели iPhone 17 смогут держать заряд в 80-90% пользовательских сценариев.

Меньшее время работы напрямую связано с «похудением» смартфона, которое скажется на батарее. Предварительно известно, что его толщина будет составлять 5,5 мм. Для компенсации меньшего времени автономной работы iPhone 17 Air Apple якобы предложит чехол с аккумулятором в качестве дополнительного аксессуара. Ранее мы писали о вероятном использование в iPhone 17 Air аккумуляторов с высокой плотностью заряда, но, кажется, у компании есть и более простой вариант.

Последний раз Apple выпускала чехлы-батареи для iPhone 11 в 2019 году, а позже представила аккумуляторный блок MagSafe Battery Pack для iPhone 12 и более новых, который уже не производится. Легко догадаться, что аксессуар не будет слишком дешевым, и в дополнение к большей толщине фактически увеличит стоимость телефона.

Отчет добавляет, что цепь поставок Apple не имеет четкой уверенности относительно спроса на iPhone 17 Air — это будет совершенно новая модель в необычном форм-факторе. Соответственно, поставщики выделяют лишь около 10% производственных мощностей для серии iPhone 17 на модель Air. Также тонкий телефон якобы будет иметь только один динамик и не получит слота SIM-карты во всем мире.

Сайт Wccftech отмечает, что условия внутреннего тестирования Apple будут отличаться от реального использования, а непрерывная зарядка дополнительно уменьшит ресурс аккумулятора. Неофициально Apple iPhone 17 Air ожидается в сентябре.